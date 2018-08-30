網球》真的沒「作弊」？她握有對話記錄證明彭帥說謊

彭帥。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國好手彭帥日前涉嫌威脅利誘搭檔退賽，引發軒然大波，雖彭帥當天發表聲明澄清，不過，當事人范愛特凡珂（Alison van Uytvanck）表示，她手機裡有聊天記錄，可以證明彭帥在說謊。

彭帥被壇廉政小組（The Tennis Integrity Unit）揭露，去年溫網時強迫比利時好手范愛特凡珂退出雙打賽事，遭到禁賽3個月，外加3個月的緩期，另有一紙罰單。

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彭帥事後在微博解釋當時的狀況，並沒有強迫隊友退賽，而是范愛特凡珂的個人行為，但此篇貼文已經刪除，但此說法卻遭到范愛特凡珂反駁，除了先前所說的「日夜糾纏」，范愛特凡珂在接受《騰訊體育》訪問時還提到自己手機有對話記錄，直指彭帥根本是在「說謊」。

「我不會說我怎麼想，因為她說的就是個謊言。」范愛特凡珂面對媒體的提問，她說，「我知道我收到的是什麼，彭帥也清楚她發了什麼。」范愛特凡珂表示，手機裡都有留下記錄，所以不須扭曲事實，不過她現在已經不想再談這件事。

「我有一份聲明，她也有一份聲明，我們有不同觀點，我覺得應該放下這件事。」范愛特凡珂說，「我現在回應，她會再回應，我們永遠不會有共識，我說這個，她會說相反的，為什麼我要開啟這場爭論？」

彭帥面臨禁賽懲處，至少要到11月8日後才能重返球場，范愛特凡珂表示，「我知道這對她來說相當煎熬，但我還事會堅持自己的論點。」

比利時好手范愛特凡珂。（資料照，法新社）