亞運棒球》南韓隱憂？ 兩大聯盟資歷強打陷低潮、終結者拉肚子

金賢洙。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018亞運棒球項目，全KBO職業明星組成的南韓隊，首戰爆冷不敵台灣隊後，之後擊敗印尼、香港，以小組第二之姿晉級。南韓隊打線陣中擁有三名大聯盟經歷的強打，其中金賢洙陷入低潮，朴炳鎬則是狀況逐漸回溫，讓南韓中心打線出現斷層；此外，主力後援投手鄭雨藍近日出現腹瀉等狀態，不確定是否能打複賽。

朴炳鎬在2016年待在雙城，去年都在小聯盟度過，今年球季重回韓職耐克森英雄，至今繳出33轟、91分打點、打擊率0.341的表現，全壘打數並列韓職第二多。不過，他在預賽3場比賽，前兩戰8支2，直到第三戰才對香港敲全壘打，逐漸找回打擊手感，3場比賽合計為11支4。

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前二年分別待在金鶯、費城人的金賢洙，他今年回到韓職加盟LG雙子隊，至今有著0.364打擊率、20轟、101分打點。金賢洙在韓職有「打擊機器」之稱，過去拿過兩屆KBO安打王，未料這屆亞運陷入低潮，三場比賽只有8支2的低迷成績，而且沒有任何長打。

南韓打線目前最火燙的打者就是黃載均，他在預賽3場敲出3轟、灌進9打點。去年黃載均還待在舊金山巨人，今年則回到韓職KT巫師。

此外，以31次救援點暫居KBO救援王的鄭雨藍，除了首戰面對台灣隊有出賽外，之後因腹痛沒有對印尼、香港上場投球，能否在複賽出賽仍是未知數；而金河成、吳智煥也因為拉肚子缺陣，雖然有對香港之戰出賽，這兩人目前仍沒有完全恢復百分之百的狀態。

南韓若要晉級金牌戰，複賽基本上都不能輸球才有機會，今天要面對由社會人組成的日本隊。

朴炳鎬。（資料照，法新社）



南韓打線目前最火燙的打者就是黃載均。（資料照，法新社）