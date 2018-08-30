NBA》上節目吐苦水 詹姆斯：不同膚色運動員有差別待遇

湖人隊明星球員詹姆斯。（資料照、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃球明星詹姆斯（LeBron James）日前參予錄製HBO的節目，一起的還有勇士隊格林（Draymond Green）、NFL紐約巨人隊外接手小貝克漢（Odell Beckham Jr.）。節目中詹姆斯用情境舉例，談論不同膚色的運動員遇到的差別待遇。

「如果今天我跟我的家人外出，路人拿出手機準備拍照，我走上去跟他們說『嘿！把那該死的東西拿開。』。然後這一切被人分享到網路上的話，大家就會說我（詹姆斯）真是個渾蛋。」

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「如果今天是個白人四分衛發生這種事情，像是曼寧（Peyton Manning）、羅傑斯（Aaron Rodgers）、布雷迪（Tom Brady）等人，然後整起事件也被PO上網，人們只會說「嘿！你們該尊重他們。」

LeBron talking about double standards on #TheShopHBO pic.twitter.com/OoRFdRkklA — David Astramskas （@redapples） 2018年8月29日

詹姆斯表示，談論這些種族議題讓他的人氣下滑，但他依然會繼續這麼做。「過去我被Snoop Dogg、Jay-Z等人啟發，先在輪到我繼續傳承下去了。一切都不是關於我自己而已，我希望我說的真相，能比我這個人造成的影響更廣泛。」