MLB》2好球觸擊失敗未出局？ 紅人投手下一球開轟惹議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅人今在主場延長賽以12：13輸球，全場焦點當屬單場6支6、締造完全打擊的釀酒人外野手耶利奇（Christian Yelich），但紅人投手羅倫森（Michael Lorenzen）一次爭議性開轟，也引發熱烈討論。

羅倫森今天在6局上登板中繼，因為隊友失誤失掉1分非責失，被釀酒人追成6：7，攻守交換後紅人反攻，開局保送、安打攻佔得點圈，釀酒人換上威廉斯（Taylor Williams）接手，對上紅人投手羅倫森。

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羅倫森擺短棒，準備執行犧牲觸擊，威廉斯全部投滑球，取得2好1壞球數領先，威廉斯下一球仍擺短棒，威廉斯續投滑球，結果投高直接往打者身上竄，結果球打到球棒彈出界外，擺短棒的羅倫森向後倒地。

主審Tony Randazzo認為打者有收回球棒，並非以觸擊方式擊出界外球，詢問一壘審，與三位裁判討論後，並未啟用重播輔助判決，裁定打者沒有出局，能夠繼續進行該打席，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）上場爭取，但仍維持原判。

羅倫森觸擊戰術失敗，下一球就開轟。（法新社）

羅倫森開轟後跑壘。（法新社）

若按棒球規則，打者在2好球時若採取觸擊，結果將球點出界外，就直接裁定三振出局，因為爭議判決未出局的羅倫森，下一球擊出左外野三分全壘打，羅倫森甩棒後才開始跑壘，幫助紅人以10：6擴大領先，但羅倫森7局上續投被敲2分砲，牛棚接手被釀酒人追平。

羅倫森賽後表示，當時他為了閃球，有把球棒拉回來，並不是用觸擊的方式將球點出界外，遇到這種狀況也是第一次，而對手下一球還是投滑球，他把握住、擊出全壘打，只是隨後自己也挨轟、被對手追平還贏球，讓他坦言今天雖然開轟，但開心不起來。

苦主羅倫森則說，他覺得羅倫森看起來不像是收回球棒，而是在保護自己，對於判決感到困惑，但無論如何，自己還是應該要掌握投球。釀酒人總教練也對判決耿耿於懷，還是無法認同裁判決定。

裁判長Bill Welke坦言，這的確是一個不尋常的play，整個判決關鍵在於「對觸擊的定義」，根據大聯盟規則，當打者故意不揮棒，而是用球棒輕觸，讓球慢慢滾進場內，就視為觸擊，當時羅倫森並非故意用不揮棒的方式、將球點進場內，所以不是觸擊，認為主審已向一壘審確認，執法程序並沒有問題。

羅倫森爭議開轟，引發討論。（法新社）