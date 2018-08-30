亞運》台灣女籃慘遭兩韓聯軍復仇 無緣金牌戰後天爭銅

包喜樂籃下進攻。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運女籃賽事，台灣女籃關鍵4強戰守不住籃板，又挨了9記3分彈，第4節甚至落後多達29分，最終以66：89慘遭南北韓聯軍復仇， 休息1天後天將與中國對日本的敗方爭奪銅牌。

本屆大會賽程安排特別，台灣女籃5連勝晉準決賽，預賽同組的台、韓又狹路相逢，儘管先前我方預賽歷經延長加班，曾以87：85險勝，如今WNBA拉斯維加斯王牌隊192公分中鋒長人朴智修歸隊，造成有傷在身的包喜樂極大壓力，加上北韓超級鋒線盧淑英助拳，與壯碩的金韓寶組成「禁區雙塔」，連隊長林英熙都手感發燙頻頻單打得逞，前3節不斷重創台灣防線，終遭捲土從來的兩韓聯軍討回顏面，無緣繼2006年杜哈再闖金牌戰。

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準決賽今移師可容納7千多人的大型艾斯托拉 （Istora）體育館，已連8屆晉4強的寶島娘子軍，開賽禁區失守節奏大亂，4：11挨了兩韓聯軍猛攻，喊停後仍無法止住失血，差距拉開至雙位數，首節20：28落後。台灣次節加強防守，接連3分彈破網，加上黄英利2罰中1、「女AI」彭詩晴切入單打，一波13：7小高潮，追至33：35；不過南北韓隨即反快攻偷襲，隊長林英熙接連單打豪奪8分，加上盧淑英外線冷箭，回敬15：2強襲，上半場台灣35：50落後。

易籃再戰，台灣隊仍未找回準星，陷入5分半鐘得分乾旱期，又讓兩韓聯軍完成9：0強攻，即使勉強靠著包喜樂零星火力回擊，又遭對方三分彈轟炸，一度落後27分，第3節結束形成47：72。由於勝負幾已提前底定，第4節兩韓聯軍改用板凳收拾殘局，眼看無力取勝的台灣隊也換下主力，最終23分之差吞敗。

包喜樂跳球。（特派記者陳志曲攝）

包喜樂籃下進攻。（特派記者陳志曲攝）

彭詩晴拉桿上籃。（特派記者陳志曲攝）

黃品蓁進攻籃框遭對手封阻。（特派記者陳志曲攝）