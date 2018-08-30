亞運》台灣隊屢創佳績 戴資穎透露奪金背後的關鍵

戴資穎。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運，台灣隊至今總進帳13面金牌，比上屆仁川亞運的10面還多。世界球后戴資穎今天發文表示台灣的體育環境有待加強，「這些成績是怎麼來的....我想就是像我講的一樣，能夠有充份的時間休息和準備比賽。」

截至昨日為止，台灣隊總進帳13金17銀21銅，總獎牌數51面，已經追平上屆亞運的51面，金牌數更是超越上屆。台灣隊在4年前的仁川亞運拿到10金、18銀、23銅。

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戴資穎說，「嗯...其實我真的覺得我們的體育環境有待加強，進步歸進步，但這些進步的空間背後是怎麼努力來的？長官說：還好當初開會的時候，賴教練有提出要在外面住宿。（所以選手們擁有的這些好處，其實是賴教練爭取來的）也就是說....當初如果沒有堅持要求希望可以住在離場館近的地方，或許今天就沒有這些成績？因為長官總和了所有的金牌數量，驚覺住在公寓的奪牌數量最多？！這些成績是怎麼來的....我想就是像我講的一樣，能夠有充份的時間休息和準備比賽。」

戴資穎指出，「其實早在我們今年年初到印尼來比賽的時候，就已經請教練要回去提出需要在外住宿的需求（因為需要充份的休息），可是得到的回應卻是：沒有下文。直到四月份開各隊會議時再次提出需求，上面才開始正視這個問題，並且研議可行的解決方案，並說要等待六月去實地考察完之後再回覆最終決定。但因為真的等不到六月，所以戴爸先開始幫我尋找外面可以的住宿地點，只是都已經太遲了，所有附近的飯店，都已經客滿，所以最後訂到比較外圍一點的飯店。」

戴資穎說，「包機前往給了選手充份的休息，回來所有教練選手，都是經濟艙？我現在只非常的懷念長榮航空啊～～讓我一整年都能夠平躺舒適的準備比賽。擁有了這些基本最好的條件，都不能保證能夠發揮到最好，更何況在不充份休息的情況下，還希望選手能夠獲得好成績？」

最後戴資穎在文末表示，「最後只想謝謝所有來參加亞運的選手們，我們的成績超出所有人的預期，不是我們比別人差，是當所有人都在同一個起跑線上時，比的是實力，當然還有包含了賽前的準備、賽中的休息、賽後的處理，所有一切都息息相關。」