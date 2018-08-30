亞運女籃》包喜樂笑中帶淚 「代表台灣很幸福，全力爭銅！」

台灣女籃代表隊總教練華格納（右二）對包喜樂（左）耳提面命。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運女籃賽事，我國準決賽不敵兩韓聯軍無緣爭金，混血中鋒包喜樂失望之情溢於言表，談及首度代表台灣女籃出征亞運，真性情如Joy居然當眾落淚：「能代表台灣是種幸福，我真的很感動。我不是為了輸球而哭，是為這種榮譽感而哭！」

包喜樂原本沒在國手名單，因文祺因傷退出才緊急歸隊，其實她也帶著膝蓋傷勢咬牙硬拚，這位196公分的中鋒，此役上場15分鐘，僅攻下4分、4籃板，「很失望也可惜，沒有人想要輸球，只是我們沒打出應有水準，主要問題出在防守吧。」首次與南韓旅美WNBA球星朴智修交手，包喜樂看過她以前打球的錄影，感覺比以前進步很多，「無論身高優勢或內線防守，朴都很快融入團隊，確實帶給台灣女籃沉重壓力。」

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儘管賽後全隊士氣低落，樂觀如包喜樂很快重新振作，「我們不能就這樣把頭低下來。」，她找回招牌微笑強調，後天就要銅牌戰，大家得儘快調整，「比賽就是有贏有輸，要保持冷靜態度，多去想好的。」Joy也透露，從小搬到美國，直到2015年因緣際會加入台灣隊，如今這2個月來備戰亞運，與隊友朝夕相處，自認中文溝通進步許多，「大家覺得我有進步嗎？以前會舌頭打結，現在可以完整表達想法了。」她認為代表國家出賽是種很大榮耀，「台灣雖然是個小國家，但有很多很多很棒的人，能代表台灣，很感動。」

台灣隊包喜樂（中）籃下進攻。（特派記者陳志曲攝）

台灣女籃不敵韓國聯隊，無緣金牌賽。（記者陳志曲攝）