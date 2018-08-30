亞運軟網》鄭竹玲／余凱文混雙決賽激鬥8局 退南韓奪金

鄭竹玲／余凱文混雙奪金。（奧會提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運軟網賽事，巨港賽區傳回捷報！「三屆元老」鄭竹玲昨日摘下女單銀牌之後，今與男子隊友余凱文再接再厲，拿手混雙連戰皆捷，4強鄭／余擊敗南韓人馬後，下午金牌戰又以局數5：3驚險強壓另組實力堅強的南韓組合，為我國贏得軟網本屆第1金，也是台灣代表團的第14面金牌。

混雙金牌戰，台韓組合拚鬥激烈，鄭竹玲／余凱文先下一城後連掉2局，接下來強力反撲追回2局，儘管關鍵第6局又被南韓搶下，第7局鄭／余3：2領先時，對方又喊出傷停治療，她（他）們未受影響，穩紮穩打搶下關鍵分，最終聽牌局順勢連下4分，終以4：1、1：4、2：4、4：0、4：3、2：4、4：2、4：0底定勝利。

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2018年雅加達－巨港亞運軟網賽事，鄭竹玲／余凱文混雙奪金。（奧會提供）

2018年雅加達－巨港亞運軟網賽事，鄭竹玲／余凱文混雙奪金。（奧會提供）

2018年雅加達－巨港亞運軟網賽事，鄭竹玲／余凱文混雙奪金。（奧會提供）

2018年雅加達－巨港亞運軟網賽事，鄭竹玲／余凱文混雙奪金。（奧會提供）

余凱文。（奧會提供）

余凱文。（奧會提供）

鄭竹玲。（資料照，記者廖聿偉攝）

現場有許多民眾幫忙加油。（奧會提供）

余凱文截球。（奧會提供）