台日棒球大戰登場 台灣力拚金牌戰資格 今日賽事預告與轉播

台日大戰即將上演（特派記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

亞運賽事持續進行，早上11點桌球將進行16強賽事，12點將有田徑決賽的轉播，晚間5點台灣女足將和南韓競爭銅牌，另外，棒球賽事台灣將對上日本，台灣只要再擊敗日本將可以在金牌戰面對南韓，若是輸球，只要控制在輸三分以內，台灣同樣晉級金牌戰，請打開電視，為台灣健兒加油！

大聯盟賽事今天有兩場轉播，早上七點洋基將在主場面對到老虎，洋基派出左投哈普（J.A. Happ）對上老虎的先發投手李瑞安諾（Francisco Liriano），哈普自從轉戰洋基後，目前是先發五連勝的好表現，防禦率僅2.37，是否能有效壓制老虎打線，將連勝再往前推進，球迷們請鎖定轉播囉。另一場賽事也是相當精彩，目前分居美聯西區二、三名的水手和運動家將正面對決，兩隊至今在外卡競爭激烈，對於落後的水手來說，更有輸不得的壓力，兩隊今天派出的先發投手分別為，水手的雷布藍克（Wade LeBlanc）以及運動家的蒙塔斯（Frankie Montas），精彩的大聯盟，請不要錯過轉播囉！

請繼續往下閱讀...

中華職棒今天兩地開打，最近飽受因雨延賽所苦的桃猿，將在主場面對目前的龍頭中信兄弟，桃猿派出史博威對上中信兄弟的艾迪頓，史博威本季回鍋中職投的跌跌撞撞，是否能找回去年的球速，還有待觀察，另一地的賽事，統一獅將對戰富邦悍將，統一獅昨日因雨延賽，本來預計在昨天先發的瑞安，今天將登板對上富邦的土投黃亦志，瑞安近期狀況不佳，加上延賽的因素，是否會影響他投球的手感，精彩的中職賽事，千萬記得鎖定轉播！

亞運

11:00 桌球16強 愛爾達體育2台、緯來體育

12:00 田徑決賽 愛爾達體育3台

15:00 桌球8強 愛爾達體育2台

17:00 女足銅牌戰 南韓@台灣 愛爾達體育3台、緯來體育

17:00 柔道 緯來育樂

18:00 拳擊 緯來體育

19:30 棒球 日本@台灣 公視、愛爾達體育3台、緯來體育

19:30 女足金牌戰 中國@日本 愛爾達體育台

20:00 跳水 緯來育樂

21:30 競速溜冰 愛爾達體育台

MLB例行賽

07:00 老虎@洋基 FOX體育2台

10:00 水手@運動家 FOX體育2台

中職

18:35 富邦悍將@統一獅 FOX體育2台、愛爾達體育2台

18:35 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

日職

14:00 廣島@巨人 愛爾達體育台

16:55 橫濱@阪神 ELEVEN SPORTS2

17:30 羅德@日本火腿 FOX體育

美網

23:00 FOX體育、FOX體育3台