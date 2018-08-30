亞運棒球》重金打線轟垮日本 南韓有望晉級金牌戰

南韓隊。（法新社）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球今天下午進行日韓大戰，南韓先發9棒合計年薪高達台幣2億259萬元，重金打線轟垮對手，全場敲出14支安打，包括3支全壘打，最終就以5:1擊敗日本，若明天南韓擊敗中國，仍有機會晉級金牌戰，接下來複賽每一場比賽都很關鍵。

3局上南韓發起攻勢，金河成、朴炳鎬先後敲出陽春砲，4局上輪到黃載均開轟，也是一發陽春砲，5局上南韓攻勢再起，朴炳鎬、安致弘敲安，梁義智適時擊出二壘安打，帶有1分打點，孫兒葉擊出內野滾地球再下一城，也把日本先發投手佐竹功年打退場，南韓取得5:0領先。

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南韓朴炳鎬（右）。（法新社）

6局下日本反攻，北村祥治、近本光司安打上壘，形成一人出局一三壘有人局面，笹川晃平擊出高飛犧牲打添得1分，這也是日本全場所打下唯一一分，終場以4分差落敗。日本第9棒青柳匠單場3支3，表亮眼，南韓第3棒金宰煥5支0，慘吞3K。

佐竹功年先發4.2局敲出11支安打，挨3轟，飆3K、1保送，失5分都是責失承擔敗投，荒西祐大、高橋拓巳、勝野昌彥、臼井浩後援登板皆無失分，順利止住失血。

日本先發投手手佐竹功年。（法新社）

南韓先發投手崔原態投2局飆2K，未被敲安無失分，李庸燦接手中繼3.2局被敲4安、失1分，崔忠然投1.2局、咸德柱投1.2局都沒有掉分。

南韓中繼投手李庸燦。（法新社）