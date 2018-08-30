亞運》台中之光！楊勇緯柔道、盧禹宏電競奪銅

台中20歲小將楊勇緯（右）獲亞運柔道男子60公斤級 銅牌。（台中市運動局提供）

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中健兒楊勇緯昨在亞運柔道男子60公斤級銅牌戰力退北韓選手，為我國拿下睽違8年的首面男子柔道獎牌。台中選手盧禹宏在內的台灣電競隊，在電競示範賽《英雄聯盟》項目中，同樣獲得銅牌。

市府運動局表示，來自后里區的楊勇緯在男子柔道60公斤級出賽，雖在8強賽不敵烏茲別克，但在敗部復活延長賽中以「一本」（柔道術語，一種裁判直接給分制度）擊敗蒙古選手晉級銅牌戰，銅牌戰與北韓選手對決，兩人纏鬥近10分鐘後，楊勇緯才在延長賽獲勝。

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年僅20歲的楊勇緯不僅為自己拿下個人首面亞運獎牌，這也是台灣隊繼2010廣州亞運後，再度於柔道男子項目站上頒獎台。同樣來自台中的黃翊婷將在今日的柔道女子70公斤級亮相。

另外，電競示範賽《英雄聯盟》項目昨日進行銅牌戰，擁有台中選手盧禹宏的台灣隊，順利擊敗沙烏地阿拉伯，以銅牌作收。在田徑方面，昨晚由來自台中市北區的「新生代風速女王」廖靜賢領軍的女子4*100公尺接力隊，跑出分組第3，晉級今晚決賽。

英雄聯盟台灣代表隊盧禹宏（右三）。（圖片取自中華民國電子競技運動協會臉書）

昨日田徑男子4*100公尺接力項目，台灣隊跑出49秒15分成績名列分組第2，同樣晉級今晚決賽，來自台中的陳傑與隊友在男子4*400公尺接力預賽亮相，以3分8秒76成績排名第4。