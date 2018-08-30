亞運軟網》余凱文險抽筋奪金 感謝混雙隊友鄭竹玲

余凱文勝出後他不忘感謝首度合作的前輩搭檔鄭竹玲。（奧會提供）



〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運軟網賽事，我國軟網男女好手鄭竹玲／余凱文聯手在混雙金牌戰擊敗強敵南韓，賽後教練葉育銘透露，不但對手拚到抽筋喊傷停治療，余凱文也險些抽筋，所幸緊急改變戰術奏效，勝出後他不忘感謝首度合作的前輩搭檔鄭竹玲，「這個金牌很不容易，我們都很感動，終於從抽筋中克服過來。」 」。

昨天「三屆元老」鄭竹玲女單率先搶下銀牌，今天又帶著余凱文一路過關斬將，不過單日三連戰，也讓他在金牌戰首局就險些抽筋，「我看他快抽筋，叫他改變戰術，馬上發揮作用。」葉育銘解釋，看到余凱文一跳就不行了，就叫他別抓高壓殺球，專心顧好網前球即可，對方吊高球就讓後排老經驗鄭竹玲處理，「這樣他不用再顧慮，反而能看得更準，戰術改變最後成功了，才能拿下冠軍。」余凱文也透露，幾乎是咬緊牙關才能撐完比賽，非常感謝家人、教練、搭檔和國訓中心團隊的一路支持。

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余凱文鄭竹玲搭擋在軟網項目奪金。（奧會提供）

上屆仁川亞運台灣軟網隊只獲1銀4銅，直到如今余凱文／鄭竹玲混雙突破，才奪下暌違8年的軟網金牌。葉育銘對子弟兵表現用「完美」來形容，盛讚兩人臨場互相補位幾乎沒瑕疵，「我真的是激動、感動，平常他們很努力練習，自我要求蠻高。余凱文我從小看到現在，表現幾乎是完美。」由於兩人首度合作，葉育銘為了讓場上移位更順暢，平常就藉模擬比賽加強，「所有五個男女組合都配合他們練習，讓兩人默契增加不少。」