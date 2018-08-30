亞運棒球Live》王政浩八局上場解決危機 台灣1：0領先中國

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中國 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 台灣 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0

第九局

第八局

八下，中國派出鄭超群上場投球，林祖傑遭三振出局，戴如量擊出滾地出局，二出局。林瀚擊出三壘滾地球穿越形成安打，姜建銘擊出二壘滾地，三出局。

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黃健隆續投，二壘手發生失誤讓打者上壘，中國換上代跑羅錦駿，嵩蘊琦擊出二壘飛球出局，一出局，台灣叫出暫停換投，換上左投唐嘉駿，被今天守備表現優秀的楊晉敲出安打上壘，一出局一、二壘有跑者。台灣換上終結者王政浩上場，補手也更換為陳瑞慕。他將陸振洪給三振出局，二出局。杜曉磊，擊出三壘滾地出局，三出局。

第七局

七下，齊鑫續投，陳偉志遭到三振出局，黃佳偉三壘滾地出局，二出局，蕭帛庭三壘界外飛球出局，三出局。

七上，台灣換上黃健隆接替投球，他讓楊順意擊出滾地出局，一出局，褚夫佳中外野飛球出局，二出局。陳晨二壘滾地出局，三出局。

第六局

六下，台灣換上代打林祖傑，他遭到三振出局，一出局。戴如量纏鬥數球後擊出游擊穿越安打上壘，林瀚打擊時，戴如量盜上二壘，再趁著捕手暴傳後上三壘，林瀚選到保送上壘，一出局，一、三壘有跑者。姜建銘擊出右外野深遠二壘安打，為台灣率先開張，1：0，二、三壘有人，一出局。中國換上齊鑫，林加祐擊出強勁飛球，遭到楊晉美技接殺，二出局。詹子賢擊出投手前高彈跳出局，三出局。

六上，嵩蘊琦界外飛球姜健銘未能接殺，不過吳昇峰馬上將他三振，一出局，楊晉游擊滾地出局，二出局，陸振洪擊出二壘安打上壘，輪到杜曉磊打擊，吳昇峰送出保送，一、二壘有人。台灣決定換投，換上左投王宗豪接替投球。王宗豪讓李寧擊出投手前滾地球，二壘手傳給游擊林承飛封殺，三出局。

第五局

五下，詹子賢擊出游擊滾地安打上壘，陳偉志使用犧牲短打將跑者送往二壘，一出局，黃佳偉擊出游擊方向紮實飛球，不過遭到游擊手楊晉美技接殺，二出局。蕭帛庭擊出投手穿越滾地球，又被楊晉美技處理，三出局。

五上，褚夫佳二壘滾地出局，一出局，陳晨擊出投手前滾地，被蕭帛庭美技守下，二出局。栾臣臣右外野飛球出局，三上三下。

第四局

四下，林瀚擊出左外野紮實安打，姜健銘偷點失敗出局，一出局，林加祐擊出一壘平飛球被接殺，跑者回壘不及遭到雙殺。

四上，杜曉磊擊出左外野方向飛球出局，一出局。李寧擊出中外野飛球出局，二出局，楊順意投手前滾地，三上三下。

第三局

三下，黃佳瑋飛球出局，一出局，蕭帛庭擊出三壘穿越安打上一壘。林承飛擊出右外野界外飛球出局，二出局。戴如量擊出左外野飛球出局，三出局。

三上，首名打者嵩蘊琦Check swing打出投手前滾地出局，一出局，吳昇峰對楊晉送出三振，二出局。陸振洪擊出一壘滾地出局，三上三下。

第二局

二下，林加祐擊出右外野飛球出局，一出局。詹子賢擊出游擊滾地出局，陳偉志飛球出局，三出局。

二上，楊順意打首球擊出投手前滾地球，一球就一出局。褚夫佳擊出安打上壘，陳晨接著也擊出安打上壘，一、二壘有跑者。栾臣臣擊出雙殺打結束這個半局。

第一局

一下，戴如量在滿球數遭到甘泉三振，林瀚擊出結實游擊滾地球出局，姜建銘擊出二壘滾地球出局，三上三下。

一上，吳昇峰三振掉首棒打者陸振洪，杜曉磊擊出游擊安打上壘，李寧擊出一壘滾地球，姜建銘策動雙殺，形成變相的三上三下。

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