高球》中信女子公開賽第1回合 脇元華暫居領先、侯羽薔居次

中國信託女子公開賽第1回合，日本女將脇元華打出66桿暫居領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北林口報導〕2018中國信託女子公開賽今天下午在隆隆雷聲中完成第1回合，日本選手脇元華打出66桿暫居領先，亞運國手侯羽薔表現穩定，68桿居次。專程返台參賽的盧曉晴則以70桿暫時並列第5。

今天比賽在悶熱的天氣中進行，中午過後開始零星降雨，遠處雷聲陣陣。最後1組的盧曉晴打到第18洞果嶺正要推桿時，突然來了1聲雷響，她嚇得停下推桿動作，所幸比賽還是順利完成。

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盧曉晴打下3個博蒂、1個柏忌，70桿作收，她表示，一開始鐵桿的距離抓不準，攻果嶺無法靠近旗位，第3洞短洞還3推桿吞柏忌。直到第6洞盧曉晴開球打上果嶺，4呎博蒂推桿進洞，讓她對鐵桿重拾信心，連續3洞抓鳥。可惜最後10洞推桿錯失太多機會，一路打Par到底。

第2回合她會試著把鐵桿的擊球距離確定下來，讓自己有比較多進攻的機會，另外就是要靠推桿多幫忙。

盧曉晴在最後1洞推桿時，被雷聲嚇到，趕緊退開。（記者趙新天攝）

暫居領先的日本選手脇元華，昨天打下7個博蒂、1個柏忌，東華球場的4個長洞她都把握住機會，是躍居領先的關鍵。今年5月中旬她曾來台贏得聲寶女子公開賽冠軍，那是她職業生涯首勝，這次再來台灣顯得很有信心。

業餘女將侯羽薔這回合抓了5隻小鳥，她在第16洞短洞推進12呎博蒂時，追上前1組的脇元華，兩人並列領先。不過，脇元華稍後在第17洞抓鳥，侯羽薔卻在最後1洞果嶺3推桿吞柏忌，變成落後兩桿。

亞運國手侯羽薔在中國信託女子公開賽第1回合，以68桿暫居第2。（記者趙新天攝）

兩名馬來西亞選手潘恒與杜蕾雅今天同以69桿並列第3。包括李黛玲、陳萱、石昱婷在內的6名選手都以70桿和盧曉晴並列第5。