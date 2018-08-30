亞運籃球Live》劉錚爆發無用 台灣男籃63：86不敵中國

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 台灣 19 11 12 21 63 中國 26 11 31 18 86

劉錚拿下全場最高24分。（美聯社）

第四節

最末節，落後的台灣隊仍不願放棄，胡瓏貿開節積極搶分，但只要台灣隊一將比數追近，中國隊馬上還以顏色，兩隊比分還是有20分之多，中國隊趙睿多次誇張犯規，第四節遭違反運動道德犯規遭驅逐出場，而台灣隊雖然仍積極追分，最後一節打出21：18，但最終仍不敵中國，以63：86不敵對手吞敗。

陳盈駿砍下14分。（美聯社）

第三節

易籃後，中國隊火力全開，兩度利用台灣隊的失誤快攻得手，開節打出一波6：0的攻勢，一口氣將比分拉開到雙位數，反觀台灣隊2分多鐘進攻卻出現大當機，還讓丁彥雨航外線逮到空檔出手飆三分，台灣隊也趕緊喊出暫停。

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暫停回來，台灣隊才靠著劉錚終結3分多鐘的得分荒，但周琦又從三分外線出手，中國隊也將比數拉開，台灣隊雖沒放棄任何進攻機會，但第三節打完仍以42：68落後中國。

第二節

次局回來，中國隊雖企圖將分數拉開，但台灣隊穩扎穩打、始終緊咬比分，陳盈駿、劉錚不懼對方身高攜手追分，周柏臣防守卡死周琦，台灣一口氣連拿6分，以30：31僅1分落後中國隊。

但中國隊靠著「大魔王」周琦2顆三分外線，在最後不到一分鐘，又將比數拉開到6分之差，阿不都沙拉木罰球再添一分，台灣隊上半場以30：37暫時落後。

第一節

剛開局不到1分鐘簡浩就飆進台灣隊第一顆三分球，但接下來中國隊靠著身高優勢頻頻壓迫，打出一波11：0的高潮，也迫使台灣隊喊出暫停。

暫停過後，台灣隊重整旗鼓，簡浩三分外線出手又命中，接下來劉錚逮中快攻機會助功胡瓏貿得手，台灣隊追進比數，中國隊換上阿不都沙拉木，攜手周琦將比分稍微拉開，不過台灣隊趁中國換球員的機會緊咬比分，讓中國趕緊擺上丁彥雨航和周琦，劉錚中距出手命中後，中國隊也喊出暫停。台灣隊把握最後一波進攻機會，再添2分，首節打完以19：26，僅7分落後。

劉錚首節拿下7分；簡浩飆兩顆三分拿下6分。

賽前報導

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕台灣男籃在本屆亞運即使少了「新台灣人」戴維斯坐鎮禁區，改靠著陳盈駿、劉錚的帶領下，團隊藉由「小球戰術」連勝4場，取得隊史睽違48年的4強門票，今晚7點半將迎戰中國隊，能否再演奇蹟值得關注。《完整報導》