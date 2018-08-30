亞運》學姊好棒！空手道金牌谷筱霜 10萬獎助捐母校

亞運空手道金牌選手谷筱霜（左二），凱歸返回母校民和國中，受到校長全正文（左三）等人的熱烈歡迎。（記者劉濱銓翻攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕金牌學姊光榮返鄉！南投信義鄉布農族空手道好手谷筱霜，在雅加達亞運的空手道項目奪金，今凱旋歸國接受南投縣長林明溱的表揚後，就返回母校水里鄉民和國中勉勵學弟妹，並當場允諾捐出10萬元獎助金，要回饋給校內的跆拳道隊，希望學弟妹也能加油，並期許能超越她，有朝一日也能在國際賽事拿下金牌。

谷筱霜表示，國中學跆拳道是她獲得亞運金牌的起點，雖然升上高中改練空手道，期間的轉換適應過程讓她吃足苦頭，但幸好她有堅持下去， 才有今天的成果，且擁有跆拳道技巧，也讓她比一般空手道選手更有優勢，她也希望貢獻自己微薄的力量，捐贈10萬元獎助金，協助跆拳道運作，並勉勵學弟妹堅持下去，有朝一日也要超越她，為國爭光。

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校長全正文表示，谷筱霜國中期間成績相當好，尤其擁有跆拳道的經驗，更讓她在場上競技時，擁有過人的腿部壓制力，希望她的成功例子，能給原住民學生更多的鼓勵與信心，激發他們在各領域都有好表現。

長期關心偏鄉體育發展的縣議員陳昭煜，今也前往恭賀，並感佩谷筱霜飲水思源的回饋之心，將獎助金捐給栽培她的跆拳道隊，當成學弟妹的訓練基金，精神相當不容易，也盼原住民學子能發揮天賦，在適合發展的領域闖出一片天。

亞運空手道金牌選手谷筱霜（右），凱歸返回母校民和國中，縣議員陳昭煜（左）也前往道賀。（記者劉濱銓翻攝）