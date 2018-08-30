亞運》拚到五局沒放棄 台灣男排惜敗南韓落入銅牌戰

台灣隊劉鴻傑（左）與陳建禎（右）攔網。（特派記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男排相隔20年重返亞運四強，今天在亞運四強戰強碰勁敵南韓，25：20、20：25、16：25、25：20、12：15，被南韓隊打出「再見攔網」，無緣晉級金牌戰，落入銅牌戰，對手將是伊朗、卡達敗方，台灣仍有機會挑戰追平歷史最佳銅牌成績。

第一局開始雙方比數咬得很緊，分水嶺出現在14平手之後，台灣隊連下3分，靠著林宜暉出色的發球，台灣隊逐漸拉開差距，加上南韓發球此時也有失誤，台灣隊先以25： 20收下首局。

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第二局南韓隊修正過後，攻擊效率提升，台灣隊20：25，讓對方扳平，進入關鍵第三局，南韓隊找到攻擊突破關鍵，抓到台灣隊攔網高點，南韓攔網成功率也相對提升，第三局台灣16：25，讓南韓取得聽牌。

台灣隊很快在攔網修正，第四局取得11：7領先，「黃金左手」吳宗軒表現也漸入佳境，發出愛司球，拉開6分差，加上南韓發球失誤偏多，台灣隊25：20，把戰局逼進決勝局。

決勝局南韓率先送了發球失誤，助長台灣隊氣勢，雙方比數陷入拉鋸，台灣隊保持2分差距，其中一波攻擊南韓隊一度以為自己得分，回擊消極，最後被台灣得分，南韓氣得去向主審抗議，領到一張黃牌。

南韓隊追成12平手後，抓到機會來到12：13領先，讓對方逼出第一個賽末點，台灣隊趕緊叫暫停，最後台灣隊長陳建禎扣殺，被南韓攬個正著，台灣隊3分之差惜敗。

台灣男排代表隊歡呼。（特派記者陳志曲攝）

台灣男排代表隊互相激勵彼此。（特派記者陳志曲攝）

台灣男排代表隊輸給韓國。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊陳建禎。（特派記者陳志曲攝）

台灣惜敗韓國落入銅牌戰。（美聯社）