亞運》楊俊瀚領軍400接力隊 以0.09秒無緣獎牌

台灣男子4x400公尺接力組合以0.09秒無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕雅加達巨港亞運田徑已進入最終日賽事，台灣另一奪牌希望由「台灣最速男」楊俊瀚領軍的男子4X100接力隊今日決賽登場，我4位飛毛腿跑出38秒98，雖比預賽成績進步，可惜最終仍排第4，無緣獎牌。

台灣接力隊此次由200公尺銀牌楊俊瀚領軍，搭配魏溢慶、魏泰陞、王偉旭，4人昨天預賽以39秒15在決賽8國排名第4，僅次於日本、中國及地主印尼。

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男子400公尺接力隊僅兩屆有拿到獎牌紀錄，分別於1990年北京亞運由賴正全、林金雄、鄭新福、謝宗澤奪銀，而2010年廣州亞運由「F4」王文堂、劉元凱、蔡孟霖、易緯鎮摘銀。至於我全國紀錄為38秒78，由王文堂、劉元凱、梁澤敬、易緯鎮在2012年台灣田徑公開賽所創下。

領軍的21歲楊俊瀚負責第二棒，18歲魏泰陞在第三棒，起跑優異20歲魏溢慶則排在第一棒，最後衝刺交由生涯個人最佳10秒34的21歲王偉旭，這次4人雖無緣奪牌，但未來仍大有可為。

日本以38秒16摘金，印尼以38秒77奪銀，中國雖擁有亞洲最快蘇炳添坐鎮，以38秒89拿銅。

男子接力無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

男子接力以些微之差無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

台灣男子4x400公尺接力組合以0.09秒無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）