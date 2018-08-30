亞運籃球》劉錚轟全場最高24分 台灣仍不敵中國

台灣男籃不敵中國隊吞敗。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕台灣男籃於亞運四強戰力抗中國，台灣僅打了半場好球，下半場遭「大魔王」周琦猛攻，防線全面崩盤，終場63：86不敵中國，只能與南韓爭銅。

台灣進攻「雙箭頭」僅劉錚表現正常，他攻下全場最高24分，周儀翔則完全熄火，全場4投0中，得分掛0。後衛陳盈駿則貢獻14分。

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台灣進攻「雙箭頭」僅劉錚表現正常攻下全場最高24分。（特派記者陳志曲攝）

中國擁有兩位NBA等級球星周琦、丁彥雨航坐鎮，首節一度落後達12分，但台灣隊於次節反撲，劉錚、陳盈駿聯手飆分，率隊拉出11：3的攻勢，一度將分差縮小至1分。

中國於次節尾聲甦醒，218公分的周琦大爆發，三分球、灌籃和阻攻全包，至第三節中段拉出一波22：2的攻勢，瞬間將分差擴大，三節結束，我已陷入26分落後，勝負底定。

台灣陣中僅林郅為200公分，中鋒陳冠全及大前鋒周柏臣僅197公分，完全拿周琦沒輒。周琦此戰僅打三節，就攻下22分、16籃板和3阻攻，三分球7投4中，台灣少了Q.戴維斯坐鎮禁區，束手無策。

陳盈駿拿下14分。（特派記者陳志曲攝）

胡瓏貿繳出13分。（特派記者陳志曲攝）