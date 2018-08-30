中職》林書逸關鍵打點帶動 中信兄弟力克富邦悍將

彭政閔靠著隊友偷點回來得分。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟和富邦悍將上演投手戰，雙方先發投手萊福力、吳世豪都繳出好投，7局下中信兄弟才突破悍將後援投手群，單局攻下3分，終場3:0擊敗富邦悍將。

萊福力繳出6局無失分優質先發，且連16局無失分，富邦悍將19歲小將吳世豪表現也不遑多讓，同樣投出6局無失分表現，兩人都無關勝敗。中信兄弟7局下展開攻勢，林書逸在一三壘有人時突襲短打建功，幫助球隊先馳得點，兄弟該半局連續安打攻下3分，成為勝負分水嶺。

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該半局，中信兄弟總教練史耐德因好壞球判決爭議被判出場，賽後史總說：「我們看過一些不好的判決，次數很頻繁，這個聯盟很多選手都在努力展現自己，裁判的判決會影響他們的成績，身為教練，當下難以忍受。」

史奈德因抗議好球帶遭驅逐出場。（記者廖耀東攝）

至於林書逸的關鍵觸擊，史總說，當下有下達觸擊戰術，「那是個很好的時機也相信林書逸的球棒控制能力，很高興有了好的結果。」

富邦悍將19歲投手吳世豪來自美和中學，是去年選秀會富邦悍將第4指名，生涯初先發繳出好投。吳世豪說，教練賽前叮嚀球數不要落後，「給自己打70分，保送還是有點多，這場是投長局數，有調整體能，盡可能交給身後的學長們守備。」

兄弟完封悍將。（記者廖耀東攝）