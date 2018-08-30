亞運棒球》兩岸大戰台灣1分險勝 明成功射日就能爭金

姜建銘安打建功（記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕今天亞運棒球台灣以1:0險勝中國，這屆賽制要將預賽成績帶進複賽計算，預賽台灣2:1擊敗南韓，複賽南韓5:1擊敗日本，明天若韓勝中，同日晚場台灣勝日本，複賽台灣3勝排名第一，南韓2勝1敗居次，兩隊打金牌戰，日本1勝2敗，只能與3敗的中國爭銅牌。

另一種情況是，明天韓勝中，但台灣不敵日本，3隊互相對戰成績同為1勝1敗，就要比較對戰優質率（TQB；Team Quality Balance），若台日戰兩隊都打滿9局，等於3隊都打18局，直接比得失分即可。

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目前南韓+3分、台灣+1分、日本-4分，依照公式計算，明天台灣輸日本2分以內就能晉級金牌戰，若輸3分以上就只能打銅牌戰；換句話說，南韓幾乎已拿到金牌戰門票，不過，若明天韓爆冷輸中，晉級金牌戰就有懸念。

8月26日吳昇峰對南韓先發5局失1分拿下勝投，成為新一代「抗韓英雄」，休息3天，今天吳昇峰再度銜命先發對中國，前兩局雖被敲安，但都讓對手擊出雙殺打結束攻勢，第3到5局皆讓中國打者三上三下。

6局上吳昇峰續投，解決前兩棒打者後，被陸振洪敲出二壘安打，接著保送杜曉磊，形成一二壘有人，此時台灣隊換投，由王宗豪接手中繼，李寧擊出投手面前強襲球，打中王宗豪左手掌，球滾到二壘防區，二壘手蕭帛庭接球後，傳給游擊手林承飛踩二壘形成封殺結束這個半局。

今天吳昇峰先發5.2局被敲出4支安打，飆3K、1保送，無失分也無關勝敗，表現亮眼。

台灣隊打線前5局悶壞了，僅敲出3支零星安打，6局下壓力鍋釋放，一出局後戴如量安打上壘，林瀚獲保送，接著姜建銘擊出二壘安打，帶有1分打點，也把對方先發投手甘泉打退場，台灣破蛋取得1:0領先，姜建銘這一棒價值連城。

王宗豪僅投1人次就退場，靠隊友火力掩護拿下勝投，7局上由黃健隆登板中繼，比賽後半段由黃健隆、唐嘉駿、王政浩攜手守住勝果。