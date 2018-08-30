亞運電競》「Nice」！ 台灣《星海爭霸II》黃昱翔奪銀

2018/08/30 23:10

Nice（右）金牌戰不敵實力堅強的韓國選手Maru（左）拿下銀牌。（圖片取自CTESA中華民國電子競技運動協會）

〔體育中心／綜合報導〕今年亞運為示範賽的電子競技今天進行《星海爭霸II》項目的比賽，台灣好手「Nice」黃昱翔今天連續擊敗斯里蘭卡以及越南選手闖進冠軍賽，最後在金牌戰以4：0，直落四不敵韓國選手Maru，拿下本屆《星海爭霸II》銀牌。

本屆星海爭霸的比賽方式為BO5（Best of 5，五戰三勝制）的單淘汰賽，到總決賽則改為BO7（Best of 7，七戰四勝制）的賽制。Nice首輪遇到斯里蘭卡選手，他以直落三的成績順利晉級，到了第二輪遇上「越南蟲王」MeomaikA，Nice第一局輸給對手後連下三局，成功抗壓逆轉擊敗對手。

金牌戰遇到實力堅強的韓國人族對手Maru，Nice無法破解Maru的「野兵營」戰術，被連續四場用同一戰術擊敗，Maru僅花30分鐘就以4：0拿下勝利獲得金牌，Nice則是拿下銀牌。

Nice黃昱翔選手。（圖片取自CTESA中華民國電子競技運動協會）

Nice讓一追三擊敗越南蟲王MeomaikA。（圖片取自CTESA中華民國電子競技運動協會）

相關關鍵字： 亞運 電競 2018雅加達亞運

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