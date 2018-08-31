亞運》遭直落二解決又「銀」恨 辛度坦言小戴主宰比賽

2018/08/31 07:03

辛度坦言戴資穎主宰比賽。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕亞運羽球女單金牌戰，印度23歲名將辛度對上我國球后戴資穎，只花34分鐘繳械，遭小戴直落二擊垮，當下她受訪時雖堅稱戴資穎並非牢不可破，但再度受訪時則坦言小戴確實主宰了整場比賽。

上次擊敗戴資穎已經是兩年前了，在2016年里約奧運，辛度雖然以直落二擊敗小戴獲勝。然而，這次戴資穎再度完勝，不給辛度任何反擊機會，也將對戰記錄改寫為6連勝。

根據外電報導，辛度在受訪時曾表示，戴資穎擁有敏捷的步法和有力的手腕，所以與小戴較量自己真的很難取勝，她也提到小戴的打法總讓人無所適從，所以至今才能制霸女單羽壇。

而儘管錯失金牌，但能成為印度首位在亞運羽球女單奪銀的選手，辛度對自己的成績仍相當滿意，她也認為雖然輸給了戴資穎，但主要還是因為自己失誤比較多，如果自己在跑動中更快，回球的準確度能高，也許最終情況將能有所不同。

但辛度還是承認，自己很難在戴資穎銅牆鐵壁的防守下得分。 「這是一場節奏當快的比賽，我們兩人都積極進攻，但因為她（戴資穎）的防守非常好，所以想從她那裡得分非常不容易，最後也讓她主導了比賽，我只能回去好好分析她的技術，然後自己加強訓練。」

戴資穎寫意奪金。（資料照，特派記者林正堃攝）

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