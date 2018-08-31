謝淑薇不敵齊布科娃 美網單打止步第2輪

〔中央社〕台灣網壇一姊謝淑薇美網單打挺進第2輪，今天在高溫下拚戰3個多小時，最終以6比7（3比7）、6比4、4比6不敵斯洛伐克女將齊布科娃，未能改寫個人美網最佳成績。

今天賽前，謝淑薇生涯對戰齊布科娃（Dominika Cibulkova）3連敗，7月才在溫布頓網球錦標賽以0比2敗給齊布科娃，止步16強。兩人在美國網球公開賽狹路相逢，比賽在攝氏32度高溫下進行，對體力是一大考驗。

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謝淑薇對上球質重的齊布科娃，發揮耐抽本領，除在底線對抽，也多次上網漂亮救險球，但她全場被破6個發球局，陷入苦戰，18次破發機會也僅成功6次，成為以些微之差落敗的關鍵。

謝淑薇首盤3度破發，在5比4領先情況下，第10局一度出現盤末點，可惜未能把握，最終被齊布科娃破發。兩人一路纏鬥到搶七，謝淑薇以3比7輸掉決勝局，光是首盤就打了1小時18分。

第2盤前半段雙方互保發球局，第7局謝淑薇被破發，隨即反破發球局。到了第10局，謝淑薇靠一記驚險救球取得盤末點，這次未讓機會溜走，打出漂亮穿越球，以6比4拿下，將比賽逼入第3盤。此時比賽已進行超過2小時，謝淑薇在全場歡呼聲中不禁振臂為自己打氣。

第3盤過程類似，前6局雙方互保發球局，第7、8局互破。關鍵出現在第9局，體力下滑的謝淑薇無力保住發球局，最終以4比6輸掉這盤，鏖戰3小時19分後敗北。

謝淑薇苦戰3盤落敗，是繼2008、2013年後，生涯第3度止步美網女單第2輪。

謝淑薇本屆美網單、雙打都有賽事，單打出局後，她將可專心準備雙打賽事。她與白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）搭檔愈來愈有默契，晉級第2輪後大有可為。‥F5F7501.CAP 08/31/18 03:40:38謝淑薇不敵齊布科娃 美網單打止步第2輪〔中央社〕台灣網壇一姊謝淑薇美網單打挺進第2輪，今天在高溫下拚戰3個多小時，最終以6比7（3比7）、6比4、4比6不敵斯洛伐克女將齊布科娃，未能改寫個人美網最佳成績。

今天賽前，謝淑薇生涯對戰齊布科娃（Dominika Cibulkova）3連敗，7月才在溫布頓網球錦標賽以0比2敗給齊布科娃，止步16強。兩人在美國網球公開賽狹路相逢，比賽在攝氏32度高溫下進行，對體力是一大考驗。

謝淑薇對上球質重的齊布科娃，發揮耐抽本領，除在底線對抽，也多次上網漂亮救險球，但她全場被破6個發球局，陷入苦戰，18次破發機會也僅成功6次，成為以些微之差落敗的關鍵。

謝淑薇首盤3度破發，在5比4領先情況下，第10局一度出現盤末點，可惜未能把握，最終被齊布科娃破發。兩人一路纏鬥到搶七，謝淑薇以3比7輸掉決勝局，光是首盤就打了1小時18分。

第2盤前半段雙方互保發球局，第7局謝淑薇被破發，隨即反破發球局。到了第10局，謝淑薇靠一記驚險救球取得盤末點，這次未讓機會溜走，打出漂亮穿越球，以6比4拿下，將比賽逼入第3盤。此時比賽已進行超過2小時，謝淑薇在全場歡呼聲中不禁振臂為自己打氣。

第3盤過程類似，前6局雙方互保發球局，第7、8局互破。關鍵出現在第9局，體力下滑的謝淑薇無力保住發球局，最終以4比6輸掉這盤，鏖戰3小時19分後敗北。

謝淑薇苦戰3盤落敗，是繼2008、2013年後，生涯第3度止步美網女單第2輪。

謝淑薇本屆美網單、雙打都有賽事，單打出局後，她將可專心準備雙打賽事。她與白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）搭檔愈來愈有默契，晉級第2輪後大有可為。（編輯：林治平）