MLB》投手大谷回歸！ 下週一客場先發對太空人

投手大谷翔平即將重返大聯盟。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕熬過三個月的漫長復健與等待，大谷翔平即將如願重返大聯盟投手丘，將在台灣時間下週一（9月3日）早上8點，作客太空人四連戰壓軸先發，對決美聯三振王柯爾（Gerrit Cole），大谷預計投50球。

「投手‧大谷」6月初因肘傷被迫停機，將近3個月未在大聯盟投球，本週在主場完成第2次模擬賽測試，投3局用50球順利過關，球團對於大谷的投球內容相當滿意，大谷自認已經準備好重返大聯盟，不需要再投模擬賽，但會尊重球團決定。

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大聯盟官網今報導，「投手‧大谷」確定重返大聯盟，將在天使作客太空人四連戰最後一場登板先發，對上當今美聯三振王柯爾。大谷本季先發9場獲4勝1敗，防禦率3.10，49.1局送出61次三振及20次保送，最近一次登板是6月初對皇家。

大谷翔平本季對太空人先發一次，當時也是在客場出賽，大谷翔平先發5.1局用95球 （55好球），挨6安含一發陽春砲，掉4分皆為責失，送出7次三振，但也有5次保送，對方強投摩頓（Charlie Morton）先發4局責失4分，天使強攻4分逆轉贏球，大谷和摩頓皆無關勝敗。

天使總教練索西亞（Mike Scioscia）本週受訪時透露，大谷翔平以投手身分復出後，目前計畫讓大谷回歸受傷前的模式，每週先發一次，登板當天、以及登板前後一天不會擔任打者。

大谷回歸先發首戰，將對決太空人強投柯爾。（取自MLB）