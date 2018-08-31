美網》謝淑薇激戰三盤惜敗老冤家 無緣改寫生涯最佳

謝淑薇激戰三局吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女單一姊謝淑薇今晨在美網第二輪遇上溫網才對過的冤家齊布可娃（Dominika Cibulkova），在32度高溫下苦戰3小時19分，可惜最終以6（3）：7、6：4、4：6些微差距落敗，謝淑薇寫下對戰4連敗，無緣改寫生涯美網最佳紀錄。

謝淑薇WTA排名43，對方則是35名，過去3次交手，對方都以直落二獲勝，這次謝淑薇展現韌性，首次從對方手上取得盤數，她發揮耐抽本領，除在底線與球質重的齊布可娃對抽，也多次上網漂亮救險球，不過謝淑薇全場被破6個發球局，18次破發機會只拿下6次，最後才以些微差距輸球。

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謝淑薇首盤3度破發對手，在5比4領先時，第10局一度出現盤末點，可惜沒能把握，最終被齊布科娃破發。兩人激鬥到搶7決勝局，最終謝淑薇以3比7輸掉首盤，光是第一盤就打了1小時18分。

齊布可娃。（法新社）

第二盤雙方一開始互保發球局，第7局謝淑薇率先被破，不過下一個半局又反破對手，到了第10局，謝淑薇靠一記驚險救球取得盤末點，這次未讓機會溜走，打出漂亮穿越球拿下這盤，將比賽逼入決勝盤。

第三盤前6局雙方同樣互保發球局，第7、8局互破，關鍵出現在第9局，體力下滑的謝淑薇無力保住發球局，最終以4比6輸掉這盤，鏖戰3小時19分後敗北。謝淑薇苦戰3盤落敗，是繼2008、2013年後，生涯第3度止步美網女單第2輪。