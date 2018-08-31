美網》球品呢？謝淑薇對手又有爭議 賽後還大抱怨

齊布可娃被罰分後忿忿不平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇今晨在美網女單第二輪與斯洛伐克女將齊布可娃（Dominika Cibulkova）激戰3盤落敗，決勝盤開始前有個小插曲，齊布可娃因為晚進球場，直接被主審罰了兩分，但她十分不以為然，賽後還在抱怨「這是認真的嗎？」

美網實行高溫規則，女子選手可以在第二盤到第三盤之間休息10分鐘，這時間選手不得與教練交談，但可以淋浴降溫，齊布可娃這次因為超過表定的10分鐘才回到球場所以挨罰。

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「當時他們告訴我已經過了9分鐘了，妳必須走了。」齊布可娃賽後表示：「我說好，然後我繫好鞋帶、走到球場，接著主審就告訴我晚了一分鐘，我要被罰兩分，這不是認真的吧？」

她抱怨道：「我花了三分多鐘走過人群，因為有這麼多粉絲和觀眾！我簡直不敢相信，你把我帶到一個要花很久才能走到球場的地方，這是我的錯嗎？」齊布可娃認為，她這次已經沒時間像其他選手一樣淋浴了，還被罰分，「這是不對的。」

事實上這已非齊布可娃首次出現爭議之舉，上一回她在與謝淑薇對戰時，主審發生誤判，卻她卻從頭到尾裝傻的舉動，已遭國內外網友幹譙聲不斷。

攝氏32度的高溫，謝淑薇大汗淋漓。（美聯社）

謝淑薇激戰三局落敗。（法新社）