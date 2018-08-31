MLB》生涯唯二安打都是全壘打 紅雀投手寫紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀先發甘特（John Gant）再用球棒寫紀錄，今天與隊友背靠背開轟，生涯2支安打都是全壘打，不曾用開轟以外的方式踏上壘包，為大聯盟史上第一人。

2週前對國民的比賽，甘特擊出左外野2分砲，生涯首安就是全壘打，開轟終結生涯30支0，為大聯盟近百年第2位。今天與貝德（Harrison Bader）背靠被開轟，從海盜先發瑪斯古夫（Joe Musgrove）手中敲出411英呎陽春砲，生涯頭2安都是全壘打，為大聯盟近57年第3人。

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甘特大聯盟3年至今，打擊累積36支2，生涯打擊率僅0.056，被三振10次沒有保送。生涯唯二安打都是全壘打，不曾用開轟以外的分式上壘，為大聯盟史上首見。對於自己創下罕見紀錄，甘特表示：「可能是蠻非典型的紀錄，我只是想試著要碰到球，然後今天碰到球了。」

甘特今天開轟，成為隊史第4位單季超過1轟的投手，也讓紅雀本季投手的全壘打產量來到4支，暫居大聯盟之冠。隊友馬丁尼茲（Jose Martinez）笑說，打一支全壘打是幸運，打了第二支，證明甘特是一位強打者。

今天除了開轟寫紀錄，甘特在投手丘上也有好表現，先發5.2局用94球，只被打3支安打沒有失分，送出6次三振另有3保送，拿到本季第6勝。

甘特生涯2安都是全壘打，除了開轟不曾踏上壘包。

甘特被隊友認證為強打者。（美聯社）

甘特開轟雙喜臨門，先發5.2局無失分摘勝。（美聯社）