美網》偏心？資深主審走下場鼓勵壞小子惹爭議

基里奧斯受主審鼓勵後表現大幅提升。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）今天凌晨進行美網次輪賽事，以4：6、7：6、6：3、6：0拍落法國選手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），不過比賽中發生小插曲，主審竟走下球場鼓勵基里奧斯，引發爭議，也讓赫伯特相當不滿。

開賽基里奧斯打得意興闌珊，在第10局遭破發先丟一盤，次盤又被赫伯特連拿3局取得領先，當基里奧斯0：3陷入落後，摩洛哥籍的資深主審Mohamed Lahyani竟然從裁判椅上走到基里奧斯面前說：「我想幫你。我看過你比賽，你的手感很好，今天這樣的表現不是平常的你。」

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經過主審的精神喊話之後，基里奧斯似乎活了過來，開始一路追分，將第二盤帶進搶7決勝局，並以8：6拿下次盤，接下來基里奧斯再連趕兩盤，賞了對手一個貝果後獲勝。

主審下來鼓勵基里奧斯的舉動引發對手赫伯特不滿，賽後他在推特上發表聲明，表示自己不知道當時主審和基里奧斯說了什麼，但基里奧斯的表現有明顯地不同：「事後我看到轉播影片，我對主審相當生氣。」赫伯特認為主審應公平、公正。

事後美網官方也回應，表示主審Mohamed Lahyani僅是上前關心基里奧斯的狀況，紐約近來氣候濕熱，主審提醒他如果身體不適可以請求傷停，因為比賽現場的噪音過大才會走下裁判椅，Mohamed Lahyani還告訴基里奧斯，如果擺爛，那大會也必須採取行動（意指進行處罰）。

基里奧斯下一輪比賽將面對勁敵「不老費爸」費德爾（Roger Federer）。

主審的舉動引發赫伯特相當不滿。（歐新社）