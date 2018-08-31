亞運》棒球足球一樣是爭金牌 韓網友反應兩樣情

南韓棒球隊擊敗日本。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕亞運棒球和男足項目，南韓都挺進最終冠軍戰，然而一樣是爭金牌，韓國網友的反應是兩樣情，韓媒《朝鮮日報》就報導，南韓棒球隊即使昨天是贏了死敵日本，部分韓網友依然重砲抨擊：「絕對支持韓國拿銀牌」、「足球金牌、棒球銀牌」，原因全都是源於「兵役」兩個字。

韓國兵役法規定，只要在亞運奪金就能免役，因此部分球員想靠這招解除兵役，也成為韓網友砲擊的對象。

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KBO棒球聯盟是南韓國內最受歡迎的職業運動，此次南韓棒球陣容中，風暴中心就是LG雙子的吳智煥、以及三星獅朴海旻，這2人已年滿28歲，年屆徵兵年齡上限，不去警察廳或尚武等替代役球隊來解決兵役問題，還能夠入選亞運，擺明想靠奪金來免除兵役。

亞洲一哥孫興慜（左）助陣，南韓闖進男足金牌戰。（美聯社）

反觀同樣闖進金牌戰的韓國男足，以U23球員為主體，但選入孫興慜、趙賢祐和黃義助三名超齡球員當外卡，也顯然是為免兵役而來，但孫興慜已是亞洲一哥、英超熱刺絕對主力的地位，而在世界盃表現讓人經驗的門將趙賢祐，未來也有可能往歐洲足壇發展，2年的兵役會影響他們的大好前程；另外黄喜燦、「南韓梅西」李昇祐等人也是年紀輕輕就在歐洲球會踢球，此次奪金以後就可以免去兵役煩憂，受到韓網友支持奪金。