亞運棒球》台日一戰決勝負 日本推王牌先發搶勝

日本隊今天很有可能推出岡野祐一郎先發對決台灣。（資料照，記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球今天晚上7點30分台日大戰，台灣只要擊敗日本就能晉級金牌戰，即使輸2分以內也能爭金，不過，台灣打線得過日本的強投陣。

這屆亞運日本只帶8名投手，比台灣少3人，昨日韓大戰，日本先後啟用佐竹功年、荒西祐大、高橋拓巳、勝野昌彥、臼井浩等5名投手，剩下岡野祐一郎、堀誠和富山凌雅沒有登板。

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事實上，有在關注去年冬盟的球迷朋友就知道，岡野祐一郎、堀誠來台打冬盟表現亮眼，其中岡野祐一郎出賽5場都是先發，奪1勝，總計投28局，防禦率1.93，他是日本社會人東芝隊王牌投手，堀誠球速不快但控球精準，冬盟出賽4場都是先發，拿下2勝1敗，投24局，防禦率1.13，他效力NTT東日本隊。

8月26日岡野祐一郎對巴基斯坦先發4局被敲2安，飆4K無失分，28日堀誠對泰國先發3局被敲1安，飆6K同樣無失分；按照出賽順序，沒有意外的話，今天應該就是岡野祐一郎對台灣先發主投。

值得一提的是，岡野祐一郎去年冬盟對日職東軍先發7局狂飆12K，被敲4安失1分拿下勝投，投球實力備受肯定，他和堀誠是亞運日本隊兩張王牌，今天堀誠也有可能在場邊待命登板，另外，去年冬盟左投高橋拓巳受中職聯隊教頭林振賢讚賞，今天同樣也有機會上場。

堀誠（資料照，記者羅志朋攝）