亞運》女子卡巴迪台灣摘銅 年紀最小的正妹國手是她…

台灣在亞運卡巴迪賽事摘銅，新化高中正妹學生莊雅涵，是團隊裡年紀最輕的國手。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕亞運卡巴迪女子組賽事，台灣連克強敵，勇奪銅牌，創下最佳紀錄，來自新化高中的正妹莊雅涵，是最年輕的國手，雖然才17歲，但「人美技高」，以優異的防守，為團隊建功；已返校上課的她強調，將努力準備升學，未來立志當體育老師，貢獻自己的專業。

國一才開始接觸卡巴迪的莊雅涵，本來是練田徑的，在跳高與百米等項目上，都曾於市中運獲得金牌，體育老師相中她速度的爆發力與敏捷的反應力，挖角入隊。

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這次的亞運，莊雅涵在陣中以防守者為主，優異的表現，為台灣隊立下汗馬功勞，尤其小組賽時，還力克後來拿到冠軍的伊朗，難能可貴。

亞運摘銅，也是莊雅涵首度在國際賽獲得獎牌，新化高中今天公開表揚，全校師生熱情喝采，都覺得與有榮焉。

莊雅涵曾因得失心太重，在練習時遇到瓶頸而產生挫折感，但她不氣餒，勇敢面對挑戰，終於克服壓力，自我突破。

莊雅涵在國三時，也因為練習得太投入，額頭右側被模擬對手的膝蓋強烈撞擊，當場血流如注，縫了15針，目前眉毛還有傷痕，但不影響她對卡巴迪的熱衷，就醫後又立刻上陣，全力以赴。