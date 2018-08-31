亞運》戴資穎奪金後開砲 體育署回應了...

戴資穎昨天在臉書開砲，認為我國體育環境有待加強。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎在雅加達亞運，為台灣奪下第一面的羽球金牌，並在昨日有感而發，砲轟台灣體育環境有待加強，對此，體育署今天也發布新聞稿回應，除感謝戴資穎為國爭光的努力，以及對體育環境發展的關切外，也說明我國代表隊亞運蘇丹公寓之規劃評估設立過程。

體育署發布新聞稿指出，亞運參賽代表隊後勤支援準備期間，部分運動團隊亦曾有表達類似球后戴資穎之需求，體育署考量提供較有需求性相關代表隊完整全面性支援及安全，牽涉層面較廣，必須經過現場實地考察及評估後，方能設立我國代表隊中繼站，爰暫無法立即對個別選手需求給予承諾。

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體育署也會同國家運動訓練中心深入瞭解各運動代表隊教練選手的意見與想法，整合各運動代表隊對於參賽與後勤支援的個別需求，並整體評估印尼雅加達地區的住宿環境、交通狀況及安全維護等條件後，旋即於今年4月15日至21日期間會同中華奧會、國訓中心及相關協會前往印尼亞運現場進行實地考察，經審慎評估後決定於雅加達蘇丹公寓租用10間公寓式3房格局的房間，以規劃提供相關代表隊使用。

署長高俊雄7月13日上任以後，持續將後勤支援計畫列為亞運最重要的任務，並責成國訓中心及業務單位，強化更完整亞運蘇丹公寓後勤支援計畫，包括食、衣住、醫療防護等，負責規劃醫療、餐飲與生活協助服務，並於參賽期間指派曾任國家代表隊總教練的國訓中心劉慶文副執行長帶領後勤團隊（含首次指派中心廚師、營養師，連同9位醫療及行政人員）全程進駐，隨時掌握代表隊參賽需求與各支援團隊運作情形，全天候提供完整的後勤支援。

體育署表示，強調充分支援每一位選手需求是組團工作的最大目標，體育署未來也將秉持優化後勤支援的立場，持續檢討精進，也聽取各培訓隊的意見與想法，以全面性的評估與整體性的措施，切合選手的個別需要，協助台灣選手爭取國家佳績。