羽球》身為協會理事、國訓董事 戴資穎再為運動員發聲（影音）

體育署31日舉行「全民運動購起來」記者會，甫獲亞運羽球金牌的世界球后戴資穎亮麗出席。（記者簡榮豐攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕世界球后戴資穎勇奪台灣羽球亞運首金，昨晚抵達台灣，她今天早上以代言人身分出席體育署「全民運動構起來」國民體育月活動，但話題都聚焦在亞運賽後，昨天小戴一篇臉書亞運心得，指出提前下定住宿等細節，期待相關後援做得更好，也引發政府、球迷等外界關切。

體育署副署長林哲宏（右）、世界球后戴資穎（左）。（記者簡榮豐攝）

戴資穎今天出席活動，被問及亞運住宿議題，她持續為選手發聲，她說：「希望可以讓整個體育環境更好，讓選手有時間充分休息去準備比賽，大家訓練很辛苦，大賽（亞運）四年一次，大家都盡全力去把握，希望後勤支援讓選手更無後顧之憂去發揮比賽。」

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東京奧運方面，戴資穎表示，最基本是選手要先準備練習，相信2年後，未來大環境更進步的話，其實選手不用去多擔心兩年後的事。

至於先前戴資穎曾透露東京奧運可能是生涯最終役，她今天也被問及此問題，她語帶保留地表示：「先打完再說。」

體育署31日舉行記者會，副署長林哲宏（右二）、資深主播盛竹如（左二）、世界球后戴資穎（左）、叫賣哥（右）啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

副署長林哲宏（右二）、資深主播盛竹如（左二）、世界球后戴資穎（左）、叫賣哥（右）一起啟動儀式。（記者簡榮豐攝）