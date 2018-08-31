亞運》台灣金牌差點少一塊 谷筱霜去年生活困頓曾想休學

谷筱霜說「奪金的關鍵在心理素質」，昔日教練的一句話讓她在比賽場上得以穩定心情。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕為台灣奪下雅加達亞運空手道50公斤級金牌的谷筱霜，今天回到培育她的旭光高中謝師恩，她的啟蒙教練黃泰吉透露不為人知的秘辛，原來筱霜去年因生活有困難曾想休學，但黃泰吉私下去幫她募生活費，要她堅持下去，因為有啟蒙教練們的「及時雨」，筱霜才能在亞運打敗宿敵奪金。

谷筱霜今天在爸爸和大伯父的陪同下，回到培育她空手道專長的南投縣立旭光高中，草屯鎮長洪國浩頒發5萬元獎金，鼓勵她繼續努力，能在奧運再度奪牌。啟蒙教練廖泰德蘭開心地說：「筱霜馬上又要出國，這筆獎金可讓她當旅費！」。

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谷筱霜旭光高中空手道隊教練團感情深厚，曾麗如（左3）陪她征戰國際，如父母般照顧她的黃泰吉（右1）和廖德蘭（右2）夫婦去年幫她籌措生活費才未讓她休學。（記者陳鳳麗攝）

南投縣草屯鎮長洪國浩頒獎金5萬元給谷筱霜。（記者陳鳳麗攝）

谷筱霜打敗獲世界大學空手道錦標賽冠軍的日本選手後，興奮地跳到教練曾麗如身上，從旭光高中空手道隊到借調國家隊，曾麗如今天說出筱霜打贏日本選手的秘辛，她說，筱霜入選亞軍國手後，即針對日本冠軍選手來修正動作，一再鼓勵她要將對手摔在地上，但她一直不敢做，直到亞運才有自信地使用該招，讓拿到致勝關鍵的3分。

啟蒙教練黃泰吉則進一步「爆料」，就讀台北市立大學的筱霜，去年一度因沒有生活費，決定要休學，消息傳回草屯，夫妻倆馬上幫她籌措生活經費，要她千萬不能休學，堅持下去才能入選國手隊，只要入選國家隊就不用再為生活費煩惱，幸好筱霜願意相信教練的話，才能幫台灣在亞運增添一面金牌。

谷筱霜高中母校校長何光明（右）和家長會長林永鴻（左）也為她加油。（記者陳鳳麗攝）