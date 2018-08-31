NBA》與魏德、詹姆斯齊聚湖人？ 波許不放棄希望

波許仍在尋求重返NBA的機會。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2年前因血栓問題暫別球場後，波許（Chris Bosh）至今仍在等待機會重返NBA，近日受訪時打趣表示，找魏德（Dwyane Wade）一同加入湖人，與昔日隊友詹姆斯（LeBron James）團聚挺好的。

現年34歲的波許，2016年被診斷出有血栓問題，被迫暫別NBA球場，去年7月成為自由球員後，波許一直都在尋找機會重返NBA，但因重返賽場的健康風險實在太高，至今沒有球隊敢給波許一紙合約。

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波許也明白自己的狀況特殊，今年3月受訪時曾說，他想給自己最後一次回場打球的機會，對於無法追求生涯數據紀錄已經釋懷，現在所擁有的一切都讓他相當感恩，他就是想放手一搏，做最後一次努力。

波許本週被問到，在尋求重返NBA的此時，有沒有可能找同為自由球員的前隊友魏德，一起加盟湖人與詹姆斯團聚，波許笑說：「那就會是個『湖人秀』，加上『老男人秀』啦！」

波許曾與魏德同隊6年、詹姆斯4年，都是在熱火，當年他們共組三巨頭，連2年拿到總冠軍。波許表示自己樂意接受挑戰，還是能打一點球。

波許、魏德和詹姆斯是昔日三巨頭。（資料照，美聯社）