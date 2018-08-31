亞運》狂拉肚子、金牌數僅上屆一半！ 韓媒痛批印尼食安

小女孩揮舞南韓國旗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆仁川亞運，地主南韓一共取得79金，而今年亞運再過兩天就要閉幕，目前為止只拿下40金，約只有上屆的一半，韓媒《中央日報》指出，這次亞運選手們最大的敵人，就是印尼當地的食物和水，影響到了與會選手們的狀態，大會也受到各界普遍的指責。

報導指出，南韓桌球選手梁夏銀原本要在對中國的團體準決賽出場，但從前一天開始腸胃炎惡化，比賽當天清晨，已經到了不送急診不行的地步，最後南韓只好派大賽經驗較少的崔孝珠代打，最終輸球。

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此外，籃球3對3項目也出現南韓球員集體吃壞肚子，選手表示，選手村提供的沙拉中聞到怪怪的味道，吃下去之後就拉肚子了，不過他們燃燒小宇宙，最終拿到銀牌。棒球代表隊則有吳智煥、金河成、鄭宇藍3人出現腹瀉、發燒的症狀。

如此現象不只出現在韓國選手，曾打敗「飛魚」菲爾普斯的新加坡泳將史庫靈（Joseph Schooling），即使有通過50公尺自由式預賽，但因為感冒加上腸胃炎，決賽也沒能出場。

史庫靈也中鏢。（資料照，法新社）

文中還引述日本媒體說法，表示日本帆船代表隊在今年6月、帆船亞錦賽在雅加達舉辦時便中鏢，深受腸胃炎所苦，為了因應印尼這樣的飲食衛生環境，這次全體成員從亞運開幕倒數3個禮拜前，就開始喝有特殊功能的飲用水，以加強免疫力。韓國的體育部門官員則是特別警告，印尼的自來水質堪慮，即便連刷牙也都請使用礦泉水。

食安問題不僅是因為選手村內衛生狀態不佳，也要歸因於鄰近的盛中河（Sentiong River）長期遭到汙染，散發陣陣惡臭，當地居民稱之「黑河」，印尼政府來不及進行整治，只能在亞運期間用黑色尼龍網布蓋住黑河，但這卻是當地的自來水源。

2018亞運選手村，各國國旗飄揚。（路透）

其實原先2018亞運是由越南承辦，越南卻在2014年突然放棄舉辦，印尼臨時接替，原本計畫在2019年舉辦，但為了避開印尼總統大選，賽事又提前一年到今年舉辦，結果就是造成各式各樣的籌備問題，包括場館建設不及、賽程安排也一再延宕，光是足球分組就進行了三次抽籤，至於各項賽事實際執行上，更是出現超多狀況。

南韓體育迷則批評，以後亞運會還是讓中、日、韓三國來舉辦就好了。