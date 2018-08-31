路跑》台北馬拉松12月初起跑 首拚國際田總認證

今年邁入第22屆的台北馬拉松，自即日起至9月11日開放登記抽籤報名。圖為2017台北馬拉松畫面。（資料照，記者羅沛德攝）





〔記者卓佳萍／台北報導〕2018台北馬拉松12月9日將於市府廣場前盛大起跑，即日起至9月11日開放登記抽籤報名，台北市政府體育局表示，今年台北馬拉松設定為國際認證觀察年，將依國際田徑總會（IAAF）路跑標籤認證規範進行整體賽務規劃，期待台北馬拉松成為台灣第一個取得國際田徑總會認證市區馬拉松。

今天宣告記者會上，由陳景峻副市長邀請與會貴賓們一同啟動宣告儀式，宣佈台北馬拉松於今日中午12點正式開放登記抽籤，於9月13日公布抽籤結果，為2018台北馬拉松揭開序幕。

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除了國際馬拉松總會（AMIS）賽道認證之外，今年將設定為國際認證觀察年，期待台北馬拉松能夠成為台灣第一個取得國際田徑總會認證的「市區馬拉松」賽事，希望透過馬拉松讓台北走入國際，讓世界看見台北，進而吸引更多的國際菁英跑者來台參賽。

本屆台北馬拉松為了符合國際田徑總會「銅標認證」規範，將按照規範進行限時內的全線道路管制，由於台北市人口密度極高，加上鄰近縣市進入台北都會區的車輛相當多，體育局將規劃完善的交通改道措施，並與相關單位確實執行，相信能讓跑者更加安心的於賽道上展現實力，期待每位跑者都能突破個人最佳成績。