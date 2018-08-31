NBA》太陽願吃安德森爛約 火箭交易來奈特、克里斯

火箭將安德森交易至太陽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭積極兜售安德森（Ryan Anderson），根據《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）最新消息指出，火箭已經與太陽達成交易，送走安德森和新秀莫爾頓（De’Anthony Melton），換來長人克里斯（Marquese Chriss）以及控衛奈特（Brandon Knight）。

安德森在2016年夏天和火箭簽下四年8000萬美元的合約，但表現不如預期，雖然是高砲塔，但運動能力和防守都為人詬病，本季也不再是固定先發人選，出賽66場有50場先發，場均繳出9.3分、5籃板，所以火箭打算處理他剩餘的2年4168萬的合約，火箭曾與熱火、國王、老鷹和騎士接觸過，但都沒有下文，而今天則傳出太陽願意當下家，火箭用安德森和莫爾頓，交易來太陽的克里斯和奈特。

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26歲的奈特2011年以第8順位被活塞選中，陸續效力過公鹿和太陽，去年因左膝前十字韌帶撕裂整季報銷，生涯場均能攻下15.2分、4.3助攻和3.3籃板。21歲的克里斯身高6呎10吋，2016年選秀會太陽以第8順位選中，場均8.5分、4.8籃板和0.9火鍋。

奈特。（資料照，美聯社）

克里斯。（資料照，美聯社）