台灣棒、籃、排力拚銅牌 今日賽事預告與轉播

棒球再度上演兩岸大戰（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播

亞運賽事進入尾聲，早上11點鐘女籃將進行銅牌戰，台灣將對上強敵日本。中午12點棒球將進行銅牌戰，兩岸大戰將再度上演，前一役對戰台灣以1：0險勝，究竟能不能帶走銅牌，請觀眾朋友們打開電視，為台灣加油！男排賽事同樣進行銅牌戰，前一戰苦戰五盤輸球的台灣，今天將對上卡達，能不能奪牌，平史上最佳紀錄，請拭目以待。男籃銅牌戰賽事同樣進行，台灣將對上強敵南韓，台灣在身高沒有優勢下，必須從防守做起。

另外棒球金牌戰、籃球金牌戰以及男足金牌戰也都將上演，究竟誰能帶走金牌，精彩的賽事請鎖定轉播囉！

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今天有兩場的大聯盟賽事轉播，首先早上七點，洋基老虎將進行系列賽第二戰，洋基派出目前獨居勝投王的塞維里諾（Luis Severino）對決老虎先發投手齊默曼（Jordan Zimmermann），前一戰輸球的洋基，是否能在王牌投手的登板下奪得勝利，喜愛棒球的朋友不要錯過囉！第二場比賽事國聯西區內鬥，國西龍頭響尾蛇將對上第三名的道奇，兩隊只相差2.5場的勝差，響尾蛇本場派出強投葛蘭基（Zack Greinke）對上道奇的柳賢振，球迷們請打開電視收看轉播囉！

中職今天兩地皆有賽事，首先富邦將做客澄清湖，對上地主隊統一獅，富邦派出前一役投出優質表現的洋投喬登，統一則是江辰晏掛帥先發，江辰晏本季對富邦先發共3勝0敗，防禦率1.84的漂亮隊戰成績，究竟富邦能不能突破江辰晏的封鎖，請我們看下去囉！另一地中信兄弟與Lamigo桃猿將在桃園對決，中信兄弟推派先發投手紐維拉，桃猿則是陣中的王牌投手克恩三世主投，比賽精彩絕倫，若無法準時打開電視收看轉播，也可以收看自由體育中心為您帶來的即時文字轉播喔！

亞運

11:00 女籃銅牌戰 臺灣@日本 緯來育樂、愛爾達體育台

11:00 桌球四強 愛爾達體育2台、公視3台

12:00 棒球銅牌戰 中國@台灣 緯來體育、愛爾達體育3台

13:30 男排銅牌戰 臺灣@卡達 愛爾達體育台

13:30 男籃銅牌戰 南韓@台灣 緯來體育

13:30 女排銅牌戰 緯來育樂

15:30 拳擊金牌戰 緯來育樂

16:00 女籃金牌戰 韓國聯隊@中國 緯來育樂、愛爾達體育台

17:00 棒球金牌戰 緯來體育、愛爾達體育3台

17:30 女排金牌戰 緯來育樂

19:30 男籃金牌戰 中國@伊朗 緯來育樂

20:00 男足金牌戰 南韓@日本 愛爾達體育台

MLB

07:00 老虎@洋基 FOX體育2台

10:00 響尾蛇@道奇 FOX體育2台

CPBL

17:00 富邦悍將@統一獅 FOX體育2台、愛爾達體育2台

17:00 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

NPB

13:00 歐力士@西武 FOX體育3台

17:00 樂天@軟銀 FOX體育

17:00 橫濱@阪神 ELEVEN SPORTS2

美網

23:00 FOX體育、FOX體育3台