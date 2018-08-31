亞運女足》奮戰到最後一刻 台灣銅牌戰0：4不敵南韓

台灣奮戰到最後一刻，可惜無法擊退南韓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018印尼雅加達亞運，台灣女足隊與南韓女足隊今天進行銅牌戰，南韓在第18分鐘、第31分鐘進球，在上半場就取得2：0的優勢，下半場台灣再遭南韓射進2球，終場0：4不敵南韓。雖然台灣輸給南韓，但已是自1998年曼谷亞運女足再次重返亞運四強。

開賽第五分鐘南韓張瑟琪的射門被守門員擋住，第12、14分鐘台灣都因為南韓球員犯規導致李琇琴以及劉千芸痛倒在地，第15分鐘台灣賴麗琴自由球被守門員守住，第18分鐘南韓10號池笑然在門前瞄準後射門得分，台灣1：0落後。第31分鐘南韓調中後Lee Geum-min成功頭錘射門再進一球，台灣0：2落後。第35分鐘台灣換人包欣玄上場換下李綉琴。第38分鐘南韓射門沒進。第40分鐘台灣獲得角球機會，開進中場後被南韓化解。第44分鐘包欣玄射正被擋住，第45分鐘蔡明容精彩擋住南韓射門，免去失掉第3分的危機。第46分鐘南韓再次射正，被擋下。上半場結束2：0南韓領先。

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蔡明容雖然受傷還是努力待在場上守護台灣球門。（路透）

下半場開場台灣進攻變得比上半場積極，第49分鐘南韓吞下一面黃牌，第56分鐘余秀菁射門未進，第60分鐘南韓射門未果，南韓又把節奏掌控回自己腳上。第66分鐘南韓再次長射擊中門楣。蔡明容在第70分鐘時拉到側腰受傷，比賽因此暫停。第74分鐘台灣換上丁旗，換下劉千芸。第77分鐘南韓南韓精彩射門進球，台灣0：3落後。第87分鐘南韓射門未果。蔡明容擋下後再度露出痛苦的神情。第90分鐘南韓再進一球，台灣0：4落後。傷停時間3分鐘過後，台灣以0：4輸給南韓。

雙方一度發生爭執。（路透）

南韓拿下銅牌。（路透）