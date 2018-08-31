亞運》巴林全數獎牌來自田徑傭兵團 印度媒體痛斥可恥

女子短跑好手奧狄翁兩年前從奈及利亞移籍到巴林，這次她摘下100公尺、200公尺以及400公尺接力三金。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕巴林代表團目前亞運累積12金、6銀、7銅，這25面獎牌全數來自田徑項目，其中也跟他們全面啟用非裔傭兵有關，女子短跑好手奧狄翁（Edidiong Odiong）兩年前從奈及利亞移籍到巴林，奧狄翁本屆強勢摘下100公尺、200公尺以及400公尺接力三金。

巴林這個西亞國家相當富有，以高額移籍費用吸引非洲運動員加入，一名印度媒體在推特抨擊，「並非針對運動員，而是這些有錢的西亞國家巴林、卡達，引進非裔選手到亞運會，真的很可恥，簡直是個笑話。」

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卡達隊昨晚在田徑壓軸的男子1600公尺接力隊決賽，跑出3分00秒56，刷新亞洲紀錄，先前紀錄是由日本隊在1996年奧運保持的3分00秒76，這也是本屆田徑唯一新科亞洲紀錄。

卡達接力隊之一的森巴（Abderrahman Samba）出生沙烏地阿拉伯，血統是西非茅利塔尼亞，兩年前歸化卡達，他的400公尺跨欄成績相當驚人，今年締造亞洲紀錄46秒98，直逼世界紀錄，是目前世界第二快。

女子短跑好手奧狄翁兩年前從奈及利亞移籍到巴林，這次她摘下100公尺、200公尺以及400公尺接力三金。（資料照，歐新社）

卡達接力隊之一的森巴（Abderrahman Samba）出生沙烏地阿拉伯，血統是西非茅利塔尼亞。（資料照，美聯社）