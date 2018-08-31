中職Live》蔣智賢安打建功 悍將2：1超前統一

2018/08/31 20:21

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

悍將

0

 0 1 0 1 2 4 0

統一

0

 0 1 0 1 6 1

 

第五局

五下，

五上，瑞安對首名打者投出四壞保送，王正棠犧牲觸擊護送跑者陳品捷上二壘，胡金龍中外野飛球出局，二出局。蔣智賢安打帶有一分打點，2：1富邦領先。林哲瑄中外野飛球，三出局。

第四局

四下，陳鏞基遭到三振，一出局。高國慶安打上壘，鄭鎧文安打上壘，一、三壘有跑者，黃亦志對陳重羽投出觸身球形成滿壘。羅國龍站著遭到三振，二出局。陳傑憲出局，三出局。

四上，高國輝左外野深遠飛球出局，一出局，方克偉游擊滾地出局，二出局。陳凱倫遭三振，三出局，三上三下。

統一獅先發投手瑞安。（記者黃志源攝）

第三局

三下，羅國龍左外野二壘安打，陳傑憲擊出左外野方向安打，高國輝漏球讓球滾到身後，陳傑憲上二壘，雙方1：1平手。吳桀睿游擊滾地出局，一出局。郭阜林擊出三壘滾地，二出局，跑者依舊待在二壘。鄧志偉再度打進佈陣出局，三出局。

三上，瑞安對首名打者王正棠送出保送，胡金龍中外野飛球出局，一出局。蔣智賢擊出右外野飛球，鄭鎧文沒有撲接沒接好形成安打，讓打者站上二壘，跑者上三壘。林哲瑄擊出游擊滾地帶有一分打點，二壘跑者遭到夾殺，二出局，一壘有跑者。范國宸飛球出局，三出局。

第二局

二下，陳鏞基右外野飛球落地形成安打，高國慶擊出右外野飛球出局，一出局。鄭鎧文擊出游擊滾地球差點跑上一壘，二出局。陳重羽游擊滾地出局，三出局。

富邦悍將先發投手黃亦志。

二上，高國輝擊出右外野飛球形成安打，方克偉犧牲觸擊護送跑者上二壘，一出局。陳凱倫游擊滾地出局，二出局，跑者上三壘。陳品捷游擊滾地出局，三出局。

第一局

一下，陳傑憲左外野飛球被接殺，吳桀睿擊出左外野二壘安打，郭阜林擊出右外野飛球被接殺，二出局，鄧志偉二壘滾地球打進佈陣，三出局。

一上，王正棠安打上壘，瑞安在滿球數時將胡金龍保送上壘，蔣智賢中外野平飛球被接殺，二出局，林哲瑄三壘方向強勁滾地，陳鏞基發生失誤形成滿壘。范國宸右外野飛球出局，三出局。

先發打線

富邦悍將

棒次

統一獅

陳品捷  RF

1

陳傑憲  SS

王正棠  2B

2

吳桀睿  2B

胡金龍  DH

3

郭阜林  LF

蔣智賢  3B

4

鄧志偉  DH

林哲瑄  CF

5

陳鏞基  3B

范國宸  1B

6

高國慶  1B

高國輝  LF

7

鄭鎧文  RF

方克偉  C

8

陳重羽  C

陳凱倫  SS

9

羅國龍  CF

黃亦志

先發

瑞安
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