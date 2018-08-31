中職Live》郭永維單場第二安 桃猿3：1兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 1 0 0 0 0 1 4 0 桃猿 2 0 0 1 0 3 8 0

第六局

第五局

黃鈞聲敲出中外野一壘安打。陳江和敲出本場第二支雙殺打。王威晨遭到三振。

林智平選到四壞球保送。王柏融遭到三振。陳俊秀打出雙殺打。

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第四局

中信兄弟這個半局三上三下，無攻而返。

林泓育遭到三振。郭嚴文敲出內野安打。朱育賢再敲出安打，跑者分站一三壘。郭永維再敲出一壘安打，三壘跑者回來得分，跑者分站一三壘。藍寅倫左外野飛球遭到接殺。

第三局

王威晨敲出一壘安打。陳偉漢敲出雙殺打，兩出局。陳子豪選到四壞球保送。彭政閔三壘方向滾地球遭到刺殺。

林智平游擊滾地球遭到刺殺。王柏融右外野飛球遭到接殺。陳俊秀遭到三振。

第二局

張志豪選到四壞球保送。林書逸打出中外野深遠飛球遭到接殺，跑者在一壘不動。黃鈞聲觸身球保送，一二壘有跑者。陳江和打出一壘方向滾地球，一壘手先傳二壘，二壘再回傳一壘，形成雙殺打。

郭永維打第一球，形成中外野一壘安打，想跑到二壘遭到觸殺出局。黃浩然遭到三振。藍寅倫游擊飛球遭到接殺。

第一局

王威晨開場敲出中間方向一壘安打。陳偉漢遭到觸身球保送，一二壘有人。陳子豪敲出右半邊一壘安打，二壘跑者回來得分，一二壘有人。彭政閔敲出游擊方向滾地球，形成雙殺打，兩人出局，三壘有跑者。周思齊左外野飛球遭到接殺。

陳子豪一局上半安打幫助球隊先得分（記者羅沛德攝）

王威晨跑回球隊第一分（記者羅沛德攝）

藍寅倫拉打形成一壘方向滾地球，一壘手接球自踩壘包，一出局。林智平敲出右半邊一壘安打。王柏融一壘前軟弱滾地球遭到刺殺，跑者提前起跑上到二壘。陳俊秀敲出三壘方向沿著邊線的二壘安打，帶有一分打點。林泓育敲出左半邊安打，跑者回來得分，打者上一壘。郭嚴文延續攻勢，在敲出中間方向安打，跑者分站一三壘。中信兄弟喊出暫停。朱育賢游擊方向小飛球遭到接殺。

陳俊秀安打展開攻勢（記者羅沛德攝）

陳俊秀（記者羅沛德攝）

桃猿先發投手史博威（記者羅沛德攝）

中信兄弟先發投手艾迪頓（記者羅沛德攝）

桃猿開賽前啦啦隊熱舞表演（記者羅沛德攝）

先發打序