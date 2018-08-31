高球》中國信託女子公開賽第2回合 脇元華1桿領先、盧曉晴緊追在後

日本女將脇元華在中國信託女子公開賽第2回合，以總計137桿領先。（記者趙新天攝）



〔記者趙新天／新北林口報導〕2018中國信託女子公開賽第2回合，日本女將脇元華今天只打出71桿，仍以兩回合總計137桿單獨領先。

第2回合戰況激烈，台灣名將盧曉晴今天前9洞打下3個博蒂，她在第7、8洞連續抓鳥時，一度躍居領先。可惜最後10洞錯失不少博機會，一路打到第17洞才推進15呎的博蒂，她以68桿完賽，成績還算滿意，目前總計138桿和業餘國手侯羽薔、中國女將隋响並列第2，都只落後1桿。

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中國信託女子公開賽第2回合，台灣名將盧曉晴在第7洞打下博蒂，揮手回應觀眾掌聲。（記者趙新天攝）

盧曉晴賽後表示，第2回合鐵桿打得不錯，推桿也推得不差，球沒進真的沒辦法了。最後1回合決戰，盧曉晴表示，策略應該和前兩回合一樣，木桿開球和鐵桿的距離控制是重點，剩下就看推桿能不能收得到博蒂。

領先的脇元華今天出發不久，在第4、5洞連續吞下兩個柏忌，稍後她在第7、8洞收下博蒂，但她也是最後10洞只在第17洞抓到小鳥，才以1桿超前。

業餘國手侯羽薔以總計138桿並列第2（記者趙新天攝）



脇元華表示，希望能和上1次在聲寶女子公開賽那樣，再次奪冠，今天最後1回合她覺得至少要打低於標準桿4桿比較有把握，她說：「這裡的5桿長洞是賺桿數的地方，如果可以拿下4個博蒂，其他幾洞不要損失桿數的話，應該就有機會。」

脇元華想捧冠軍盃，除了要看盧曉晴同不同意，還有侯羽薔和隋响兩人也有意爭冠。侯羽薔今天打出70桿，錯失不少機會讓她有點小悶，但整體來說仍維持穩定。剛轉職業第1年的隋响昨天繳出全場最佳的67桿，她在最後兩洞連續博蒂作收，一度並列領先。明天也從落後1桿出發，爭取生涯首勝。

中國信託女子公開賽第2回合，盧曉晴穩步推進，目前以138桿並列第2。（記者趙新天攝）