亞運棒球Live》林樺慶第三局未失分 台灣 0：2 日本

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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日本
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0
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2
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0
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2
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3
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0
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台灣
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0
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0
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0
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2
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2
第三局：
3局上，北村祥治敲三壘方向滾地球，台灣隊三壘手陳偉志發生接球失誤，打者上到一壘。松本桃太郎打出內野飛球出局，笹川晃平、田村強都敲中間方向飛球出局，3出局。
第二局：
2局下，林加祐敲滾地球出局，詹子賢敲中間方向安打，陳偉志揮出二壘安打，台灣隊1出局攻占二、三壘，黃佳瑋敲投手前滾地球出局，蕭帛庭獲得保送，林承飛在滿球數的情況下，站著不動遭到三振。
請繼續往下閱讀...
2局上，田村強敲飛球出局，辻野熊大敲中間方向安打，接著盜壘，台灣隊捕手黃佳瑋傳二壘，但沒人補位在二壘，讓日本跑者辻野熊大上到三壘。喜納淳彌敲帶有1分打點的二壘安打，日本隊先馳得點。木南了敲飛球出局，青柳匠揮出帶有1分安打，日本隊再添分，下棒近本光司敲飛球出局。
第一局：
1局下，戴如量、林瀚、姜建銘分別吞下三振。
1局上，近本光司敲內野飛球出局，2好3壞時，北村祥治敲投手前滾地球，林樺慶接到傳一壘出局，松本桃太郎獲得保送，笹川晃平揮出飛球出局，3出局。
賽前：
2018亞運棒球複賽，今天晚上7點30分台日大戰，台灣只要贏球或輸2分以內，就能晉級明天金牌戰。
兩隊先發打線：
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日本隊
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守位
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棒次
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台灣隊
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守位
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近本光司
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中外野
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1
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戴如量
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左外野
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北村祥治
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二壘
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2
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林瀚
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DH
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松本桃太郎
|
DH
|
3
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姜建銘
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一壘
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笹川晃平
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左外野
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4
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林加祐
|
中外野
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田村強
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三壘
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5
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詹子賢
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右外野
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辻野熊大
|
右外野
|
6
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陳偉志
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三壘
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喜納淳彌
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一壘
|
7
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黃佳瑋
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捕手
|
木南了
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捕手
|
8
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蕭帛庭
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二壘
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青柳匠
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游擊
|
9
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林承飛
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游擊
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岡野祐一郎
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先發
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林樺慶
教育部長葉俊榮幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）
球迷幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）
球迷幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）