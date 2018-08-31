亞運棒球Live》林樺慶第三局未失分 台灣 0：2 日本

2018/08/31 20:27

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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H

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日本

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2

0

 

 

 

 

 

 

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3

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台灣

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

2

2

第三局：

3局上，北村祥治敲三壘方向滾地球，台灣隊三壘手陳偉志發生接球失誤，打者上到一壘。松本桃太郎打出內野飛球出局，笹川晃平、田村強都敲中間方向飛球出局，3出局。

第二局：

2局下，林加祐敲滾地球出局，詹子賢敲中間方向安打，陳偉志揮出二壘安打，台灣隊1出局攻占二、三壘，黃佳瑋敲投手前滾地球出局蕭帛庭獲得保送，林承飛在滿球數的情況下，站著不動遭到三振。

2局上，田村強敲飛球出局，辻野熊大敲中間方向安打，接著盜壘，台灣隊捕手黃佳瑋傳二壘，但沒人補位在二壘，讓日本跑者辻野熊大上到三壘。喜納淳彌敲帶有1分打點的二壘安打，日本隊先馳得點。木南了敲飛球出局，青柳匠揮出帶有1分安打，日本隊再添分，下棒近本光司敲飛球出局。

第一局：

1局下，戴如量、林瀚、姜建銘分別吞下三振。

1局上，近本光司敲內野飛球出局，2好3壞時，北村祥治敲投手前滾地球，林樺慶接到傳一壘出局，松本桃太郎獲得保送，笹川晃平揮出飛球出局，3出局。

賽前：

2018亞運棒球複賽，今天晚上7點30分台日大戰，台灣只要贏球或輸2分以內，就能晉級明天金牌戰。

相關請見：亞運棒球》關鍵台日大戰 林樺慶先發拚金牌戰門票

兩隊先發打線：

日本隊

守位

棒次

台灣隊

守位

近本光司

中外野

1

戴如量

左外野

北村祥治

二壘

2

林瀚

DH

松本桃太郎

DH

3

姜建銘

一壘

笹川晃平

左外野

4

林加祐

中外野

田村強

三壘

5

詹子賢

右外野

辻野熊大

右外野

6

陳偉志

三壘

喜納淳彌

一壘

7

黃佳瑋

捕手

木南了

捕手

8

蕭帛庭

二壘

青柳匠

游擊

9

林承飛

游擊

岡野祐一郎

先發

林樺慶

教育部長葉俊榮幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）

球迷幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）

球迷幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）

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