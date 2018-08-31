亞運棒球Live》林樺慶第三局未失分 台灣 0：2 日本

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 日本 0 2 0 2 3 0 台灣 0 0 0 2 2

第三局：

3局上，北村祥治敲三壘方向滾地球，台灣隊三壘手陳偉志發生接球失誤，打者上到一壘。松本桃太郎打出內野飛球出局，笹川晃平、田村強都敲中間方向飛球出局，3出局。

第二局：

2局下，林加祐敲滾地球出局，詹子賢敲中間方向安打，陳偉志揮出二壘安打，台灣隊1出局攻占二、三壘，黃佳瑋敲投手前滾地球出局，蕭帛庭獲得保送，林承飛在滿球數的情況下，站著不動遭到三振。

請繼續往下閱讀...

2局上，田村強敲飛球出局，辻野熊大敲中間方向安打，接著盜壘，台灣隊捕手黃佳瑋傳二壘，但沒人補位在二壘，讓日本跑者辻野熊大上到三壘。喜納淳彌敲帶有1分打點的二壘安打，日本隊先馳得點。木南了敲飛球出局，青柳匠揮出帶有1分安打，日本隊再添分，下棒近本光司敲飛球出局。



第一局：

1局下，戴如量、林瀚、姜建銘分別吞下三振。

1局上，近本光司敲內野飛球出局，2好3壞時，北村祥治敲投手前滾地球，林樺慶接到傳一壘出局，松本桃太郎獲得保送，笹川晃平揮出飛球出局，3出局。

賽前：

2018亞運棒球複賽，今天晚上7點30分台日大戰，台灣只要贏球或輸2分以內，就能晉級明天金牌戰。

相關請見：亞運棒球》關鍵台日大戰 林樺慶先發拚金牌戰門票

兩隊先發打線：

日本隊 守位 棒次 台灣隊 守位 近本光司 中外野 1 戴如量 左外野 北村祥治 二壘 2 林瀚 DH 松本桃太郎 DH 3 姜建銘 一壘 笹川晃平 左外野 4 林加祐 中外野 田村強 三壘 5 詹子賢 右外野 辻野熊大 右外野 6 陳偉志 三壘 喜納淳彌 一壘 7 黃佳瑋 捕手 木南了 捕手 8 蕭帛庭 二壘 青柳匠 游擊 9 林承飛 游擊 岡野祐一郎 先發 林樺慶

教育部長葉俊榮幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）

球迷幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）

球迷幫台灣棒球隊加油。（特派記者陳志曲攝）