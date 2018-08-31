亞運》「六朝元老」莊智淵男單8強不敵南韓李相秀 無緣獎牌

台灣桌球一哥莊智淵無緣晉級最終4強。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣桌球一哥莊智淵今日在雅加達亞運桌球男單8強賽，以2：4遭世界排名第8、去年世錦賽銅牌南韓李相秀擊落，無緣晉級最終4強。

世界排名14、37歲莊智淵是亞運「六朝元老」，生涯亞運最佳單打成績是2002年釜山亞運銀牌，在上屆仁川亞運則是銅牌，這次他也率領男團鍍銅。

請繼續往下閱讀...

莊智淵今日先在16強以4：2擊敗印度36歲老將卡馬爾，而小莊與李相秀雙方近二次交手是2017年亞洲盃8強以及今年日本公開賽，莊智淵皆敗。

莊智淵8強賽以11：6先馳得點，但第二局被李相秀握有10：7領先，即使莊智淵連追2分，仍以9：11被扳平戰局。莊智淵在第三局先以11：9拿下，但李相秀接連以11：8、11：7連下兩城。

面臨背水一戰的莊智淵在第六局先下3分，卻被李相秀追成4：4，尤其在5：5時，竟被李相秀連取5分，莊智淵雖奮力化解3個賽末點，但最終回球出界黯然吞敗，無緣連兩屆晉級4強。

台灣桌球一哥莊智淵。（特派記者林正堃攝）

台灣桌球一哥莊智淵無緣晉級最終4強。（特派記者林正堃攝）

台灣桌球一哥莊智淵連兩屆無緣亞運晉級4強。（特派記者林正堃攝）

台灣桌球一哥莊智淵連兩屆無緣亞運晉級4強。（特派記者林正堃攝）