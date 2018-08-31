中職》張承駿雙響砲 富邦二軍逆轉統一

富邦二軍張承駿在２局上擊出１分全壘打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將二軍今天在台南球場出戰統一獅二軍，靠著張承駿雙響砲加持下，以及在七、八兩局得下4分，以6：4逆轉成功。

中職二軍今天下午在台南棒球場進行富邦二軍與統一二軍比賽。（記者黃志源攝）

張承駿今天4打數3安打，包括兩發陽春砲，單場進帳兩分打點。「花花」張正偉扮演開路先發，四打數有1支安打，跑回來得到1分；吳宗峻兩打數1支安打，有1分打點。富邦二軍全隊擊出13支安打，不過也發生了3次失誤。

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富邦二軍張承駿在２局上擊出１分全壘打。（記者黃志源攝）

富邦先發是林煜清，他主投3局被打出2支安打，送出3次三振僅1個保送，統一打線只從他手上拿下1分。比賽最後由後援的蕭一傑拿下本季第二勝，然後由陳品學關門成功。

富邦二軍投手林煜清。（記者黃志源攝）

統一全場僅6支安打，表現最出色的是第四棒的三壘手楊家維，他4打數擊出2支安打，有1分打點還有2次盜壘成功；而第三棒的二壘手潘彥廷3打數1安打，還有3次盜壘成功，跑回來得到2分，整季打擊率上升到0.306。

統一先發「嘟嘟」潘威倫主投5局，被擊出6支安打、失掉2分，僅送出1次三振。潘威倫本季在二軍出賽4場投13局，自責分率僅1.38。邱子愷投一局，送出1次三振沒有掉分。而第八局上場的陽建福，僅投0.1局就被擊出多達5支安打，一口氣丟掉3分，最後也吞下本季首敗。

統一二軍先發投手潘威倫。（記者黃志源攝）

中職二軍今天下午在台南棒球場進行富邦二軍與統一二軍比賽，目前棒球場陰天。（記者黃志源攝）

中職二軍今天下午在台南棒球場進行富邦二軍與統一二軍比賽。（記者黃志源攝）

富邦二軍張承駿在２局上擊出１分全壘打。（記者黃志源攝）