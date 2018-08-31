田徑》確定了！「台灣最速男」楊俊瀚下週赴美移地訓練

台灣選手楊俊瀚。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫、卓佳萍／雅加達-台北連線報導〕「台灣最速男」楊俊瀚亞運男子200公尺決賽以20秒23，是我首位在亞運短跑項目奪牌的男將，21歲的他確定將在6日飛往美國移地訓練，期待在外能獲得更多訓練新知，在未來續拚亞運金牌，以及世錦賽、奧運等國際大賽，讓世界田壇看見台灣。

楊俊瀚在2014年百米最佳僅10秒49，2015年又推進至10秒29，去年5月全大運100公尺決賽飆出10秒22，把易緯鎮的全國紀錄10秒28送入歷史，8月台北世大運準決賽又有10秒20，直到今年6月更變成10秒11，未來有機會挑戰10秒1內，甚至是全亞洲期待的9開頭秒數。

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楊俊瀚在2015年全運會200公尺決賽創20秒53全國紀錄；今年全大運飆出20秒33，這次亞運又把最佳改寫成20秒23，兩項目的成績都有明顯進步，也證明他可以出國找尋方法，期待讓自己從台灣站穩亞洲，甚至是拚上世界舞台。

楊俊瀚確定將於6日赴美，地點是美國東田納西州大，經紀人張凱傑將在當地與他會合。張凱傑表示，該訓練基地擁有強大運科團隊，由冬季、夏季奧運美國隊專業教練組成教練團，負責速度型項目，據悉，退役中國短跑名將張培萌轉練雪橇，預計也將到此訓練。

張凱傑表示，若成效佳，希望以年度為單位赴美訓練，眼界不只是放在亞洲，更要挑戰世界，希望拚進明年9月世錦賽，爭取奧運週期積分，朝東京奧運邁進。