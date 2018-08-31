亞運》銀牌配角的落寞與辛酸 李孟竹奪金證明自己

李孟竹（中）得到金牌。（奧會提供）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕滑輪溜冰女將李孟竹於亞運大放異彩，在女子20公里公路賽摘下后冠，一掃世大運只能當「老二」的陰霾，喜迎生涯最重要的一面金牌。

去年台北世大運滑輪溜冰隊成了台灣金庫，一共席捲10面金牌，其中楊合貞個人拿了5面，李孟竹則成了最佳配角，她拿下1金4銀，其中金牌是女子3000公尺接力賽，其餘個人項目都居於楊合貞之後。

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所有光環和鎂光燈都聚焦於金牌，李孟竹心中難免落寞，她表示：「我跟合貞合作很久了，他的能力和技術都是世界頂尖的，在不擅長的項目我一定盡可能地去輔佐她，但奪牌瞬間，楊合貞得到所有人的關注，當下還是會感到有點失落；但這種感覺不是忌妒，而是砥礪自己變得更強的動力。」

李孟竹（左），楊合貞（右）拿下溜冰金牌與銅牌。（奧會提供）

李孟竹積極備戰亞運，降體重、增強耐力和體力，她說，「我努力增強自己獨溜的能力，控制體重，增加心肺和肌肉量，這次亞運我進步很多，信心也提升。」

但比賽前五天，李孟竹左腳踝關節無預警發炎，腫脹到連鞋子都穿不下，她透露，「關節很久沒有發炎，卻挑在大賽前夕，我當時心情焦急如焚，心想如果真的上不了場，這一年的努力就白費了。」

所幸在兩名隊醫和防護員的照護下，打了止痛針和消炎藥，李孟竹順利出賽，並一舉摘金，李孟竹說，「上了場就忘了疼痛，這面金牌對我是莫大的肯定。」